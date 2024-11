Das Google Pixel 9 ist erst seit wenigen Monaten auf dem Markt und kostet Euch natürlich noch einen ordentlichen Batzen. In diesem Deal bekommt Ihr es allerdings zu einem so guten Preis, dass es sich kaum lohnt, nur das Gerät zu kaufen und einen Mobilfunktarif separat abzuschließen. Besonders spannend: Ihr bekommt hier die größere Version des Pixel 9 mit 256 GB Flash-Speicher, die Euch derzeit im Handel noch mindestens 820 Euro kostet.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Jetzt mit Mega-Tarif von o2 zum günstigen Kurs!

Google Pixel 9 mit o2-Tarif – Das erwartet Euch

Das Google Pixel 9 ist ein Oberklasse-Smartphone (Bestenliste), in dessen Inneren der hauseigene Tensor-Prozessor der vierten Generation arbeitet. Das 6,3-Zoll-OLED-Display sorgt für brillante Farben und erreicht in der Spitze bis zu 2.700 Nits. Typisch für Pixel-Smartphones ist auch die herausragende Kamera. In diesem Jahr erreicht die Hauptkamera 50 Megapixel und wir durch eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera unterstützt. Ob sich das Handy für Eure Bedürfnisse lohnt, erfahrt Ihr in unserem Test zum Google Pixel 9.

Auch bei MediaMarkt könnt Ihr Euch die pinke Version des Pixel 9 sichern. / © nextpit

Bei MediaMarkt bekommt Ihr das Smartphone in Kombination mit dem "o2 Mobile XL Promo"-Tarif. Der Tarif bietet Euch satte 300 GB Datenvolumen wodurch selbst eine Verspätung bei der Bahn kein Problem wird. Zusätzlich bekommt Ihr jedes Jahr, in dem der Vertrag läuft, noch mal 10 GB obendrauf. Ihr seid hier zudem mit bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz von o2 (Tarifübersicht) unterwegs. Eine Flat zum Telefonieren und für SMS sowie EU-Roaming gibt es on top.

Lohnt sich das Google-Angebot?

MediaMarkt möchte für das Google Pixel 9 eine Einmalzahlung von lediglich einem Euro. Hinzu kommt noch ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie 4,95 Euro für den Versand. Der Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten kostet Euch 34,99 Euro pro Monat. Ob sich das lohnt? Das rechnen wir jetzt einmal durch.

Google-Deal bei MediaMarkt Netz o2 Datenvolumen 300 GB + 10 GB pro Jahr Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 34,99 € Einmalige Kosten 45,94 € Gesamtkosten 885,70 € Bonus Google Pixel 9 Case gratis Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) 823,89 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 2,58 € Zum Angebot*

Nach zwei Jahren zahlt Ihr insgesamt 885,70 Euro. Aber Achtung: Ab dem 25. Monat steigt der Preis dann auf 49,99 Euro, denk hier also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung, um unnötige Kosten zu vermeiden. Laut idealo-Preisvergleich gibt es das Google Pixel 9 ab 823,89 Euro. Ziehen wir diesen Preis von den Gesamtkosten ab, bleiben am Ende nur noch rund 60 Euro. Auf die Laufzeit von 24 Monaten aufgeteilt ergeben sich so Effektivkosten von lediglich 1,52 Euro monatlich für den Tarif.

Natürlich bleiben 34,99 Euro monatlich auf der Rechnung stehen. Allerdings gibt es derzeit kaum ein Angebot mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für das Google Pixel 9. Vor allem Vielsurfer sollten sich das Ganze auf keinen Fall entgehen lassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Welchen Mobilfunkanbieter nutzt Ihr? Seid Ihr zufrieden? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!