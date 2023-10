Die Google Pixel Watch 2 erhält eine vollautomatische Workout-Erkennung

Die Googles Pixel Watch 2 wird im Vergleich zu ihrem Vorgänger, der Google Pixel Watch (Test) eine bessere Workout-Erkennung haben, wie aus den neu durchgesickerten Unterlagen hervorgeht. Die Smartwatch, die morgen auf der "Made by Google"-Veranstaltung in New York vorgestellt werden soll, wird eine automatische Trainingserkennung bekommen.

