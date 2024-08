Google Pixel Watch 3 vs. Watch 2: Lohnt sich das Upgrade?

Google Pixel Watch 3 vs. Google Pixel Watch 2: Welche Uhr solltet Ihr kaufen? Wir haben uns Googles neueste Smartwatch angesehen und die Unterschiede zwischen der Pixel Watch 2 und ihrem Nachfolger, der Pixel Watch 3, herausgearbeitet. Von neuen Funktionen und Leistungsverbesserungen bis hin zu Designverbesserungen und Akkulaufzeit - wir schreiben alles auf, was Ihr wissen müsst, um zu entscheiden, welche Smartwatch einen Platz an Eurem Handgelenk verdient.

Technische Spezifikationen im Vergleich

Produkt Google Pixel Watch 3 Google Pixel Watch 2 Bild Rezension Noch nicht bewertet Test: Google Pixel Watch 2 Kompatibilität Android Android Konnektivität GPS

GPS + Mobiltelefonie GPS

GPS + Mobiltelefonie Größe 41 und 45 mm

Gehäuse aus 100% recyceltem Aluminium 41 mm

Gehäuse aus 100 % recyceltem Aluminium Wasserdichtigkeit 50 Meter 50 Meter Staubschutz-Zertifizierung IP68 - Lebensdauer der Batterie Bis zu 24 Stunden

Schnelles Aufladen Bis zu 24 Stunden

Schnelles Aufladen Gesundheit und Wellness Blutsauerstoff | SpO2

Veränderung der Körpertemperatur

EKG-App

Überwachung der Herzfrequenz

Warnungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Schlafphasen

Tägliche Bereitschaft Blutsauerstoff | SpO2

Veränderung der Körpertemperatur

EKG-App

Überwachung der Herzfrequenz

Warnungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Schlafphasen Fitness-Tracking Fitbit Premium (kostenpflichtiges Abonnement)

Google Fit

Google Health Connect Fitbit Premium (kostenpflichtiges Abonnement)

Google Fit

Google Health Connect Sicherheit und Notfall Notruf SOS

Sturz-Erkennung Notfall-SOS

Sturz-Erkennung Zusätzliche Funktionen AoD

Google Assistant Integration

Offline Google Maps

Google Wallet

Mein Telefon finden

Musik-Steuerungen

Benachrichtigungen AoD

Google Assistant Integration

Google Wallet

Mein Telefon finden

Musiksteuerungen

Pixel Watch 3 vs. Pixel Watch 2: Entdeckt die neue Größenvariante

Eine bemerkenswerte Neuerung in der Pixel Watch-Reihe ist die Einführung eines größeren Modells. Die Pixel Watch 3 gibt es jetzt in zwei Größen: 41 mm und 45 mm und damit mehr als die 41 mm der Pixel Watch 2. Die Farboptionen bleiben gleich: Schwarz, Silber, Gold und Haselnussbraun sind verfügbar.

Seltsamerweise hat die Pixel Watch 3 den gleichen Preis: Sie kostet ab 399 Euro für die Wi-Fi-Version und 499 Euro für das LTE-Modell. Das neue 45-mm-Modell gibt es für 449 Euro in der Standardversion und 549 Euro mit LTE.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels behält die Pixel Watch 2 ihren Einführungspreis von 399 Euro bei. Dieser Preis wird aber wahrscheinlich in den kommenden Monaten sinken. Google scheint das Modell der zweiten Generation zu seinem ursprünglichen Preis beizubehalten, um die neuen Varianten für Pixel-Fans noch attraktiver zu machen.

Bluetooth/Wi-Fi LTE Google Pixel Watch 3 41 mm: 399 €

45 mm: 449 € 41 mm: 499 €

45 mm: 549 € Google Pixel Watch 2 41 mm: 399 € 41 mm: 449 €

Die Pixel Watch 3 kann ab heute vorbestellt werden. Als dieser Vergleich online ging, war sie noch unbekannt.

Das bunte Armband der neuen Pixel Watch 3. / © Google

Betriebssystem: Ein genauerer Blick auf Wear OS

Die Google Pixel Watch 3 wird von Anfang an mit Wear OS 5 ausgeliefert. Diejenigen, die noch die Pixel Watch 2 besitzen, können sicher sein, dass sie das Update auf Wear OS 5 kurz darauf erhalten werden, wahrscheinlich Ende August. Dieser Zeitplan folgt der Ankündigung von Google auf dem Pixel Launch Event 2024.

Besonders spannend an der Pixel Watch 3 ist die verbesserte Integration mit Google-Diensten und Drittanbieter-Apps. Außerdem verfügt sie über verbesserte Funktionen zur Gesundheitsüberwachung. Zu den neuen Funktionen gehören die Möglichkeit, Google Maps offline zu nutzen und eine optimierte Google Assistant-Integration, was sie im Vergleich zu ihrem Vorgänger zu einem deutlich vielseitigeren und benutzerfreundlicheren Gerät macht.

Ich denke, die Google Pixel Watch 2 kann von der neuen Generation leicht verwechselt werden, meint Ihr nicht auch? / © nextpit

Beide Geräte sind mit den meisten Smartphones kompatibel, auf denen Android 9.0 oder höher läuft. Um ihre Funktionen voll nutzen zu können, benötigt Ihr ein Google-Konto und die Google Pixel Watch App. Diese Einrichtung gewährleistet eine nahtlose Integration und den Zugriff auf alle offenen Funktionen.

Um das volle Potenzial der Pixel Watches auszuschöpfen, ist wie beim Vorjahresmodell ein Fitbit Premium-Abo erforderlich. Mit diesem Abonnement habt Ihr Zugang zu einer Vielzahl von Funktionen und erweiterten Gesundheitsinformationen, damit Ihr das Beste aus Eurem Gerät herausholen könnt.

Dies sind einige Merkmale der Benutzeroberfläche der Google Pixel Watch 3: Bereitschaft, Live Nest Cam und Astro-Foto-Shortcuts. / © Google

Hardware: Dasselbe SoC, dieselben Sensoren

Normalerweise beschäftige ich mich nicht mit den technischen Details von Smartwatch-Chips, da die Leistung in der Praxis oft mehr aussagt als die technischen Daten. Aber für diesen Vergleich machen wir es so. Die Pixel Watch 3 wird vom Qualcomm SW5100 mit einem Cortex M33 Coprozessor angetrieben - demselben Chip, der auch in ihrem Vorgängermodell steckt.

In der Produktbeschreibung von Qualcomm wird der extrem niedrige Stromverbrauch der Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable-Plattform hervorgehoben, der die Akkulaufzeit verlängert. In unserem Test der Pixel Watch 2 hat dies zu einer reibungslosen Leistung und einer ausreichenden Akkulaufzeit für den täglichen Gebrauch geführt. Allerdings ist der Ladevorgang etwas unzureichend, da kein drahtloses Laden unterstützt wird.

Die neue Version führt keine neuen Sensoren ein, unterstützt aber weiterhin fortschrittliche Gesundheits- und Fitnessfunktionen, einschließlich Schlaf- und Herzfrequenzmessung. Der SW5100 bietet außerdem nahtlose Bluetooth 5.3-Konnektivität, Ultrabreitband (UWB) und erweiterte Standortbestimmung durch Multi-GNSS-Unterstützung.

Google hat die biometrischen Sensoren mit der Pixel Watch 2 im letzten Jahr aufgerüstet. Deshalb hat sich das Unternehmen für 2024 entschieden, sie in der Pixel Watch 3 unverändert zu lassen. / © nextpit

Ist es ein Nachteil, dass Google den Prozessor nicht aufgerüstet hat? Auf dem Papier mag es so aussehen, aber angesichts der begrenzten Erweiterungen in den neuen Modellen dürfte die Gesamtleistung gleich bleiben, ohne dass sich die Energieeffizienz verbessert - was meiner Meinung nach ein Problem darstellen könnte.

Google behauptet, dass der Akku der Watch 3 bis zu 24 Stunden bei aktivem Always-on-Display (AoD) und bis zu 36 Stunden im extremen Energiemodus hält. Das 41-mm-Modell verfügt über einen 307-mAh-Akku, das 45-mm-Modell über 420 mAh. Diese Leistung entspricht der des Vorjahresmodells, das einen ganzen Tag lang genutzt werden konnte.

Auch wenn das Display auf den ersten Blick ähnlich aussieht, bietet die Pixel Watch 3 ein bemerkenswertes Upgrade. Sie verfügt über ein AMOLED-LTPO-Display mit einer dynamischen Bildwiederholfrequenz von 1 bis 60 Hz, was die Reaktionsfähigkeit verbessert. Außerdem verdoppelt die Pixel Watch 3 die Spitzenhelligkeit von 1000 nits bei der Watch 2 auf 2000 nits, was das Ablesen bei hellem Sonnenlicht deutlich erleichtert.

Die Pixel Watch 3 hat eine Spitzenhelligkeit von 2000 nits, was das Ablesen in hellem Sonnenlicht erleichtert. / © Google

Was den Speicher angeht, so verfügen beide Uhren über 32 GB eMMC-Flash-Speicher und 2 GB SDRAM und bieten damit ausreichend Platz für eigenständige Musik während des Workouts.

Außerdem verfügen beide Modelle über umfangreiche Tracking-Funktionen für verschiedene Sportarten, EKG-Überwachung, Schlafüberwachung, Stressmanagement und mehr. Google nutzt die Hauttemperatur und die feinen Veränderungen des Schweißes, um das Stressniveau zu messen und eine Bewertung der täglichen Bereitschaft zu erstellen.

Fazit

Basierend auf den Spezifikationen und unseren Erfahrungen mit dem Vorgängermodell ist die Pixel Watch 3 ein bescheidenes Upgrade gegenüber der Pixel Watch 2, das vor allem eine neue Größenvariante einführt. Sie bietet ein verfeinertes Wear OS-Erlebnis und eine bessere Integration in das Google-Ökosystem, aber diese Verbesserungen werden voraussichtlich erst mit einem Software-Update für die Pixel Watch 2 verfügbar sein.

Der Preis bleibt der gleiche wie bei der Vorgängerserie, was sie zu einer attraktiven Option für neue Käufer/innen macht. Wenn Ihr auf ein größeres Modell gewartet habt, ist jetzt die 45-mm-Version erhältlich.

Wenn Ihr noch unentschlossen seid, ob Ihr auf die Pixel Watch 3 umsteigen solltet, lohnt es sich vielleicht, auf unseren ausführlichen Test in ein paar Wochen zu warten. Die Hardware ist entscheidend, aber erst die tägliche Nutzung zeigt das wahre Potenzial einer Smartwatch.

Wir würden gerne Eure Meinung zur Pixel Watch 3 hören. Haltet Ihr sie für ein Upgrade gegenüber der Pixel Watch 2? Würdet Ihr auf das neue Modell umsteigen oder auf das nächste große Ding von Google im Bereich Wearables warten? Teilt Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.