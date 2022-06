Gratis statt 2,99 €: Hilfreiche iOS-App für Vorträge und Podcasts

NEXT PIT TV

Der App Store gibt nicht an, bis wann diese Aktion gültig ist

App wird mit 4,6 Sternen aus 59 Bewertungen bewertet

Die Anwendung enthält keine Werbung und keine In-App-Käufe

Lohnt sich der Download von Text4Me?

Text4Me ist eine sehr einfach zu bedienende Transkriptions-App. Mit Ihr könnt Ihr alle möglichen Audioquellen in wenigen Minuten in Texte umwanden. Unter anderem sogar die von vielen gehassten Sprachnachrichten in Telegram oder WhatsApp. Die App hat den Vorteil, dass Ihr fast 50 Sprachen wie Englisch, Französisch, Arabisch oder Deutsch schnell und ziemlich zuverlässig transkribieren könnt. Ihr müsst lediglich die Anwendung installieren, die nur 13,5 Megabyte groß ist.

Sobald Ihr die Text4Me-Anwendung installiert habt, müsst Ihr nur noch eine Audiodatei auswählen, egal ob sie aus WhatsApp, Signal, Telegram oder einer Sprachnachricht stammt und sie mit Text4Me teilen. Die App bietet gibt Euch auch die Möglichkeit, lange Texte zu transkribieren, in mehreren Sprachen und sehr schnell. Sie kann für diejenigen nützlich sein, die Reden übersetzen oder Videos untertiteln müsst, oder für diejenigen, die nicht gerne schreiben.



Die Anwendung funktioniert folgendermaßen:

Wählt in der Anwendung, die Ihr verwendet, die Audiodatei aus, die Ihr transkribieren wollt

Tippt auf "Recognize Text"

Die Übersetzung wird erstellt und Ihr müsst Eure Transkription nur noch kopieren und einfügen

Text4Me ist eine Transkriptions-App für Euer iPhone / © Nextpit / Text4Me

Ist der Download von Text4Me sicher?

Hier gibt's gute Nachrichten! Im Gegensatz zu vielen anderen Transkriptions-Apps speichert diese App Eure Daten nicht. Der ukrainische Entwickler Dmytro Hrebeniuk, der die App entwickelt hat, sammelt mit dieser App keine Daten. Und auch In-App-Käufe gibt es keine.

Hat Euch die App gefallen und könnt Ihr sie im Alltag oder beruflich gebrauchen? Teilt uns das in den Kommentaren mit!