Günstiger geht's nicht: Samsung Galaxy S21 FE nur 12,99 € monatlich!

Seid Ihr am Black Friday und Cyber Monday auf der Suche nach einem Smartphone und muss es nicht immer das aktuellste Flaggschiff sein, gibt es gerade einen spannenden Deal zum Samsung Galaxy S21 FE bei MediaMarkt. In Verbindung mit dem passenden Freenet-Tarif im Vodafone-Netz zahlt Ihr hier gerade einmal 12,99 Euro monatlich. Ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.