Hammer-Deal: Apple iPhone 14 im o2-Tarif effektiv umsonst!

Das iPhone 14 ist nach wie vor einer der absoluten Kassenschlager. Allerdings zählt das Apple-Flaggschiff auch zu den teuersten Smartphones, wodurch gute Angebote recht selten sind. Bei MediaMarkt könnt Ihr allerdings gerade einen solchen Deal finden, bei dem Ihr, neben dem Smartphone, auch einen Handyvertrag im o2-Netz abschließt, bei dem Ihr jährlich 5 GB Datenvolumen gratis dazu erhaltet und gleichzeitig einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro abstauben.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Inkl. o2 Mobile M | 25 GB Datenvolumen + 5 GB jährlich | max. 300 MBit/s | 5G | 100 Euro Wechselbonus Tarifvergleich

Das Apple iPhone 14 setzt nach wie vor auf den Vorjahreschip und kann auch hier wieder mit einer unglaublich guten Leistung punkten. Mit 6 GB RAM und 128 GB Arbeitsspeicher arbeitet das A15-Bionic-SoC nach wie vor reibungslos. Auch die Akkulaufzeit und die verbesserte Bild- und Videoqualität sind spannend. In seinem Test zum iPhone 14 hat mein Kollege Ben allerdings einige Dinge bemängelt, lest also am besten selbst nach, was Apple im neuen Smartphone dringend verbessern sollte.

Das Apple iPhone 14 in Gelb ist bei diesem Deal ebenfalls erhältlich. / © nextpit

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch zudem die Farbe frei auswählen. So gibt es auch die später erschienene gelbe Version in diesem Deal, falls Ihr es darauf abgesehen habt.

Der Apple-Deal im Check

In der MediaMarkt-Tarifwelt schließt Ihr für gewöhnlich auch Handyverträge ab. Dieser Deal bietet dabei keine Ausnahme und bietet Euch unter anderem den o2 Mobile M als möglcihe Tarifvariante an. Ihr bekommt 25 GB Datenvolumen, das jährlich um 5 GB steigt, nutzt eine maximale Bandbreite von 300 MBit/s und befindet Euch im 5G-Netz der Telefónica. Dafür zahlt Ihr 34,99 Euro monatlich, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, schenkt Euch der Provider jedoch 100 Euro.

iPhone-14-Deal im Check Eigenschaft Apple-Deal Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 979,74 Euro Wechselbonus - 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten 799,99 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 3,32 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr in unserer Tabelle seht, gleicht der Wechselbonus bereits die einmaligen Gerätekosten aus. Dadurch zahlt Ihr im Endeffekt nur noch die einmalige Anschlussgebühr, sowie die monatlichen Tarifkosten. Effektiv bedeutet das, dass Ihr 3,32 Euro zusätzlich für den Tarif zahlt. Dieser kostet Euch bei o2 (zur Tarifübersicht) bereits ohne ein Handy mindestens 32,99 Euro, was den Deal ebenfalls wirklich spannend macht.

Für wen lohnt sich das Apple-Angebot?

Seid Ihr also auf der Suche nach einem iPhone 14, wollt aber nicht gleich 50 Euro oder mehr monatlich zahlen, könnt Ihr zugreifen. Durch das wachsende Datenvolumen ist der Tarif auch für Vielsurfer durchaus spannend und bringt Ihr zudem Eure alte Rufnummer mit, spart Ihr ordentlich Geld. Auch die freie Farbauswahl machen das Angebot interessant.

Habt Ihr allerdings bereits ein iPhone 13, solltet Ihr Euch gut überlegen, ob sich der Wechsel tatsächlich lohnt. Leider hat Apple versäumt, wirkliche Upgrades im aktuellsten Modell zu etablieren, was einen Umstieg nicht wirklich spannend macht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr bereits auf das neue iPhone 14 umgestiegen oder nutzt Ihr noch ein älteres Modell? Lasst es uns in dne Kommentaren wissen!