Vorwerk Kobold VM7: Erster Eindruck und Lieferumfang

Der Vorwerk Kobold VM7 Akku-Handstaubsauger wird in einem schlanken Karton geschickt, der erfreulich wenig Verpackungsmaterial beinhaltet. Von anderen Produkten und Herstellern kennen wir das ganz anders. Auch der Lieferumfang an sich ist minimalistisch. Neben dem Kobold VM7 liegen noch eine Kobold CM7 Wandhalterung sowie ein USB-C-Ladekabel und -Ladegerät bei. In der Wandhalterung dockt der Akkusauger gut ein und ist so schnell griffbereit. Bei Bedarf lässt sich der Mini-Sauger aber auch ohne die Station aufladen. Dann spart Ihr Euch das Bohren in die Wand und so könnt Ihr ihn zum Beispiel ebenso per USB-C-Kabel direkt an der Steckdose oder im Auto aufladen.

Der erste Eindruck des Kobold VM7 ist wirklich gut. Das Gehäuse fühlt sich wertig an und auch das Design gefällt uns. Der Akku-Handstaubsauger von Vorwerk liegt gut in der Hand und hat mit knapp einem Kilogramm ein angenehmes Gewicht. Um genauer zu sein: Er hat genau das richtige Gewicht, um sowohl die Reinigung höher liegender Bereiche mühelos zu gestalten als auch eine hochwertige, stabile Qualität zu vermitteln. An der Oberseite befindet sich außerdem ein kleines Display, das einen nach dem Einschalten freundlich anlächelt und danach den Akkustand anzeigt.