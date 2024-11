In diesem Jahr erhielt Google Messages eine Reihe von Verbesserungen, die von KI-gesteuerten Reaktionen bis hin zur Unterstützung von Dual-SIM-RCS reichen. Die neueste ist eine neue Geste, mit der Ihr mittels eines Doppeltipps auf Nachrichten mit Herzen reagiert.

Google Messages: App-Reactions aufgerüstet

Die Reaktionen in Google Messages sind eine zweifellos nette Funktion der App, der es aber bislang an der Unterstützung für Gesten fehlte. Wie 9to5Google herausfand, hat Google die Android-App um die Geste "Double tap to heart" erweitert. Sie funktioniert ähnlich wie die Funktion, die Nutzer:innen bereits aus dem Facebook Messenger und Instagram kennen.

Die Funktion wird über den Server hinzugefügt, sodass einige Nutzer:innen sie möglicherweise erst später erhalten. Noch wichtiger ist, dass sie nur verfügbar ist, wenn Ihr RCS aktiviert habt und der Empfänger, mit dem Ihr chattet, den Rich-Messaging-Standard ebenfalls aktiviert hat.

Sobald Ihr die Funktion erhaltet, wird eine visuelle Aufforderung mit der Aufschrift "Double tap to heart" unter der letzten Nachricht und neben dem Zeitstempel angezeigt. Es sollte aber auch mit den vorherigen Nachrichten funktionieren. Hier ist eine kurze Beschreibung, wie Ihr die Funktion nutzen könnt.

RCS-Chats in der Google-Messages-App aktivieren

Ihr müsst RCS zunächst aktivieren, um die Doppel-Tap-to-Heart-Geste und andere RCS-Funktionen nutzen zu könnt. Befolgt dazu einfach die folgenden Schritte.

Startet die Nachrichten-App auf Eurem Telefon. Tippt auf Euer Profil, um das Menü zu öffnen. Tippt auf Nachrichteneinstellungen und dann auf RCS-Chats. Schaltet RCS-Chats ein. Wählt für RCS mit einer SIM-Karte aus, welche SIM-Karte oder Handynummer Ihr einrichten möchtet.

Tippt auf Euer Profil. © nextpit Wählt Nachrichteneinstellungen. © nextpit Wählt Allgemein. © nextpit Tippt auf RCS. © nextpit Schaltet RCS ein und wartet, bis die Einrichtung abgeschlossen ist. © nextpit

So verwendet Ihr die "Double Tap to Heart"-Geste in Google Messages

Sobald Ihr RCS in der Nachrichten-App eingerichtet habt, könnt Ihr die smarten Funktionen von RCS nutzen, z. B. die Tippanzeigen und die neue Geste, die Euch mit einem Doppeltipp eine Herz-Reaction auslösen lässt. Denkt daran, dass RCS auch für den Kontakt, mit dem Ihr Nachrichten austauscht, aktiviert ist. Und so geht's:

Tippt in einem RCS-Chat doppelt auf eine Nachricht, um eine rote Herzreaktion hinzuzufügen. Eine verspielte Herz-Animation erscheint zusammen mit einem roten Herz, das die Nachricht markiert. Tippt erneut auf die Nachricht, um die Herzreaktion zu entfernen.

Doppeltippt auf eine RCS-Nachricht, um eine Herzreaktion hinzuzufügen. © nextpit Tippt doppelt auf die Nachricht, um die Herzreaktion zu entfernen. © nextpit

Nutzt Ihr Google Messages? Habt Ihr Tipps oder Tricks, die Ihr mit uns teilen wollt? Teilt sie uns in den Kommentaren mit.