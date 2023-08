Honor Magic 5 Lite mit Gutschein-Code so günstig wie nie zuvor!

Das Honor Magic 5 Lite gibt es aktuell unter 264 Euro!

Wer aktuell auf dem Online-Shop der ehemaligen Huawei-Tochter Honor unterwegs ist, wird vermutlich seinen Augen nicht trauen. Dort ist das Honor Magic 5 Lite in den Farben Titanium Silver, Emerald Green und Midnight Black für knapp 300 Euro zu bekommen. Das sind also schon einmal 100 Euro weniger, als das Mittelklasse-Smartphone zum Verkaufsstart gekostet hat. Doch nextpit hält für Euch noch einen Gutschein-Code "AMY08ALL12" bereit, mit dem Ihr den Preis noch einmal um knapp 36 Euro reduziert, sodass am Ende 263,91 Euro auf der Uhr stehen. Da packt Honor auch noch eine farbenfrohe Schutzhülle oben gratis drauf.

Affiliate Angebot Honor Magic 5 Lite Honor Magic 5 Lite mit 8 GB RAM + 256 GB internen Speicher + Case

Das Honor Magic 5 Lite ist mit einem Gutschein-Code für unter 264 zu bekommen. / © Honor

Das Honor Magic 5 Lite ist dank verbauten Snapdragon 695 und einer Adreno-619-GPU 5G-tauglich und kommt zu Euch in der großen Speichervariante. Also nicht 6/128 GB, sondern 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher. Ab Werk ist Android 12 vorinstalliert, aber Android 13 ist Euch mit der MagicUI 6.1 sicher. Nur zur Sicherheit: Der Google Play Store und alle anderen Google System Dateien (GSM) sind mit von der Partie.

Die rückseitig prominent verbaute Triple-Kamera besteht aus einer 64-MP-Hauptkamera mit einer Blende von f/1.8, einer 5-MP-Ultraweitwinkel- und eine 2-Megapixel-Makro-Kamera. Für Selfies spendiert euch Honor eine 16-MP-Punch-Hole-Kamera. Der Akku bietet eine satte Kapazität von 5.100 mAh und kann recht flott mit dem im Verpackungsinhalt befindlichen 40-W-Netzteil aufgeladen werden. Nicht zu vergessen: Das vermutlich wichtigste Bauteil, der Bildschirm, ist ein 6,67 Zoll großes Curved-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel und einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz.

Lohnt das Honor-Angebot?

Zu guter Letzt wäre die wichtigste aller Fragen zu klären: Lohnt der Deal? Würden wir das Honor-Angebot ohne den Gutschein-Code in Betracht ziehen, dann wäre laut dem Preisvergleichsportal Idealo das günstigste Angebot 286 Euro. Mit unserem Code gelangen wir aber unter 264 Euro und erlangen somit den jemals günstigsten Preis für das Honor Magic 5 Lite. Somit: Bitte jetzt zuschlagen!