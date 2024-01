Honor Magic 6 Pro vom CEO bereits offiziell präsentiert

Am ersten Tag des Jahres 2024 hatten wir bereits über erste Teaser des am 11. Januar erwarteten Honor Magic 6 Pro berichtet, wo von einer Satelliten-Kommunikation die Rede war. Heute nun stellen wir fest, dass der Honor-CEO höchstpersönlich nun das nächste Honor-Flaggschiff schon einmal vor dem Launch-Event von der Rückseite her präsentiert. Die gibt uns einige Geheimnisse preis, wie beispielsweise eine variable Blende.

Honor Magic 6 Pro mit MagicOS 8.0

Die Marketing-Abteilungen der unterschiedlichen Smartphone-Hersteller haben längst den Hauptteil der eigentlichen Arbeit eines typischen Tippgebers und Leakers übernommen. Bereits am Wochenende hatte die ehemalige Huawei-Tochter über den Launch des Satelliten unterstützten Honor Magic 6 Pro am 11. Januar berichtet. Einen Tag davor möchte man einen Event abhalten, an dem man der interessierten Presse und zukünftigen Kundschaft schon etwas über die hauseigene Benutzeroberfläche MagicOS 8.0 berichtet. Das auf Android 14 basierende User-Interface scheint dabei einige Neuerungen zu erhalten, wenn es sich lohnt dafür eine extra Veranstaltung zu zelebrieren.

Inzwischen sind aber ein paar Tage vergangen und der Honor-CEO George Zhao Ming hat persönlich über seinen Sina-Weibo-Account ein Bild veröffentlicht, das die Rückseite des Android-Flaggschiffs präsentiert (siehe Titelbild). Ein paar warme und erklärende Worte hat der Geschäftsführer für die dargestellte grüne Farbe übrig, welche an die Winterlandschaften des Qinghai Sees am tibetanischen Hochplateau erinnern soll. Genau mein erster Gedanke!

Honor Magic 6 Pro mit variabler Blende und Apple Dynamic-Island-Look

Das Honor Magic 6 Pro wird am 11. Januar 2024 mit Satelliten-Unterstützung präsentiert. / © Honor | edit by nextpit

Doch das Bild und einer allen Anschein nach nicht gewollten Veröffentlichung im hauseigenen Online-Store sind noch weitere Details zu dem Android-Smartphone zu verdanken. So soll das Honor Magic 6 Pro – was vermutlich Teil einer Serie werden wird – laut Aufdruck unter der Kamera einen 100-fachen Zoom und eine dreistufige und somit variable Blende zwischen f/1.4 und f/2.0 erhalten. Sry, helft mir noch einmal auf die Sprünge: Wer hatte vor einigen Jahren zuvor schon eine variable Blende in seinem Smartphone in Berlin präsentiert?

Ansonsten haben wir durch die zum Teil wieder gelöschten Angaben erfahren, dass das Huawei Magic 6 Pro mit einem seitlich abgerundeten OLED-Display erscheint, das eine an Apple erinnernde längliche Punch-Hole-Öffnung besitzt, welche die Dual-Frontkameras und Sensoren verbirgt. Das Flaggschiff wird zumindest im Heimatland China in Schwarz, Weiß, Grün, Cyan und Violett und 256 GB, 512 GB und 1 TB internen Programmspeicher angeboten. Natürlich wird das Flaggschiff mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein.

Hierzulande müssen wir uns noch bis zum 26. Januar gedulden, wo Honor uns in Leipzig vermutlich das erste Smartphone im Porsche Design präsentieren wird.

Und wie sieht es mit Euch aus? Vertraut Ihr Honor oder habt Ihr gelegentliche Panikschübe, dass dem Konzern das gleiche Schicksal wie dem einstigen Mutterkonzern Huawei blühen könnte. Schreibt uns doch Eure Gedanken gern unten in den Kommentarbereich. Ich lese sie mir alle durch, versprochen!