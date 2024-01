Mega-Launch-Event: Honor präsentiert u.a. das Magic 6 und Magic 6 Pro

Honor präsentiert die beiden Magic-6-Modelle

Der Honor-CEO George Zhao Ming konnte die beiden Magic-6-Modelle schon seit einigen Tagen nicht mehr geheim halten. Heute nun sind das Honor Magic 6 und Magic 6 Pro offiziell und zeichnen sich durch ein außergewöhnliches Design, einer augenscheinlichen überragenden Hauptkamera und einer Satelliten-Konnektivität aus.

Das 6,8 Zoll große LTPO-AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 2.800 x 1.280 px und einer Bildwiederholrate von 120 HZ. Die Angabe des Pro-Models, welches das Helligkeits-Battle mit angeblichen 5.000 Nits für sich entscheiden will, dürfen gern angezweifelt werden. Fünf Farben stellt Honor zur Auswahl, mit der sich die Rückseite präsentiert.

Fraglich, ob das Honor Magic 6 Pro zu uns nach Europa kommt. / © Honor | edit by nextpit

Aber Hauptaugenmerk dürfte wohl die Triple-Kamera erhalten, welche mit einer 50-MP-Hauptkamera und einem 1/1,3 Zoll großen Bildsensor beeindruckt, der eine variable Blende von f/1.4 bis f/2.0 bietet. Das Ganze selbstredend optisch stabilisiert. Weiterhin gibt es eine weitere 50-MP-Kamera, hier aber mit einem Ultra-Weitwinkel-Objektiv und – Achtung – eine 180-MP-Periskop-Tele-Kamera. Diese scheint uns mit einem 2,5-fachen verlustfreien Zoom auf Basis eines 1/1,49 großen Bildsensors als eine der besten Zoom-Kameras am Markt herauszukristallisieren. Auf der Front gibt es eine weitere 50-MP-Kamera mit einer 3D-Gesichtserkennung.

Das Pro hat einen Snapdragon 8 Gen 3, gemeinsam mit maximalen 16 GB RAM und 1 TB internen Programmspeicher verbaut und kostet in China 6.699 Yuan, was in etwa 860 Euro entsprechen. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.600 mAh und kann mit einem 80-W-SuperCharge-Netzteil kabelgebunden geladen werden. Kabellos sind immerhin noch 67 W drin.

Der Akku des Magic 6 ist 5.450 mAh stark und kann maximal mit 66 W kabelgebunden. Wenngleich das preiswertere Smartphone im Hinblick auf Kamera, Display und Prozessor gleich ist, spart man dennoch an der überragenden Periskop-Kamera und ersetzt diese mit einer 32-MP-Telekamera.

Honor Watch 4 Pro

Die Honor Watch 4 Pro ist augenscheinlich das hochwertigste Modell des chinesischen Herstellers. / © Honor

Richtig, die Honor Watch 4 Pro wurde bereits im vergangenen Herbst 2023 präsentiert. Doch der chinesische Konzern nutzte die Gunst der Stunde um zwei neue Farben mit Silber/Weiß sowie Silber/Blau zu präsentieren. Noch gibt es die smarte Uhr mit einem 1,5 Zoll großem LTPO-AMOLED-Bildschirm nur im Heimatland China für 1.799 Yuan (knapp 230 Euro), was uns eigentlich zur nächsten Präsentation bringt: Dem Honor Magic V2 RSR im Porsche Design.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Hierbei handelt es sich doch um ein Foldable, welches uns ohne Porsche Design bereits auf der IFA 2023 präsentiert wurde und wir auch schon in einem ersten Test des Honor Magic V2 begutachtet haben. Da wir bekanntlich von Honor Ende diesen Monats nach Leipzig in das Porsche Zentrum eingeladen wurden, ist wohl nicht schwer zu erraten, was man uns da vorstellen wird.

In China präsentiert sich das Honor Magic V2 RSR Porsche Design / © Honor

Genau – den neuen 911er – nein, das Honor Magic V2 RSR im Porsche Design. Da dem so ist, würde ich vorschlagen, doch in ein paar Tagen dann auch von dem europäischen Modell zu berichten. Nur zur Vervollständigung: Der Preis in China beträgt 15.999 Yuan, was in etwa 2.050 Euro entspricht. Daher können wir auch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das Honor Magic 6 und Honor Magic 6 Pro, als auch die Watch 4 Pro nach Europa kommen. Die Chancen stehen wohl für den MWC 2024 Ende Februar deutlich besser, als bei dem kommenden Event Ende Januar.