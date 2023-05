Huawei P60 Pro im Hands-on: Gut gewollt ist nicht gut gekonnt!

Natürlich gibt es auch hier einen Fingerabdrucksensor im unteren Bereich des Bildschirms, welcher schnell und zuverlässig in unserem kurzem Hands-on funktionierte. Zudem bietet das Huawei P60 Pro ein Always-on-Display mit optionaler zeitlicher Begrenzung und 3D-Wetter-Effekten. Also auf Displayseite gibt es erst einmal keinen Grund zur Kritik.

Das 6,67 Zoll große Quad-Curve-Display ist mit Huaweis eigenem Kunlun-Schutzglas ausgestattet, welches Stürze aus 1 bis 1,50 Meter Höhe auf einen Holz-Fußboden mehrere Male ohne jeglichen Schaden überstehen soll. Das chinesische Unternehmen forderte uns Tester sogar dazu auf, das in unseren Tests auszuprobieren. Sobald das Smartphone in der NextPit-Redaktion eingetroffen ist, gehe ich diesem Auftrag unmittelbar nach – versprochen. Die Auflösung beträgt überragende 2.700 x 1.220 px (444 ppi) bei einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, dank LTPO-Technologie. Die Touch-Sampling-Rate beträgt 300 Hz und das PWM Dimming wird mit 1.440 Hz angegeben.

Das IP68-zertifizierte, 161 x 74,5 x 8,3 mm dünne und 200 g leichte Android-Smartphone liegt mit seinem zu allen vier Seiten abgerundeten AMOLED-Display sehr gut in der Hand. Der auf der rechten Seite positionierte, rot markierte Power- und Standby-Button lässt sich optimal erreichen – die darüber liegende Lautstärketaste eher nicht so.

Huawei Mate 50 Pro: Software

Die Kategorie Software dürfte wohl die Achillesverse am sonst nahezu perfekten Huawei P60 Pro sein. Auch wenn der Konzern das offen nie zugeben würde, mit den US-Restriktionen begann zumindest in den europäischen Regionen der rapide Absturz des Unternehmens. Ob wir es zugeben wollen oder nicht, wir sind bereits von Googles Datenkraken infiziert und regelrecht abhängig. Und Huawei beweist es mit einem rasant aufgebauten eigenem Ökosystem immer wieder, dass der Nutzer am Ende doch lieber den Weg des geringsten Widerstands geht.

Wäre dem nicht so, würde sich der Kollege Antoine mit den HMS nicht so schwertun. Doch auf dem Event wurde ich dazu aufgefordert, doch einmal die nagelneue App "GBox" zu probieren. Auch wenn unser erstes Aufeinandertreffen mit dem Huawei P60 Pro zeitlich stark begrenzt war (Testsample ist unterwegs in die NextPit-Redaktion), so kam ich dieser Aufforderung umgehend nach.

Hier werden dem Anwender viele Google-Anwendungen empfohlen, aber auch mit Microsoft- und Drittanbieter-Anwendungen wird man konfrontiert. Darunter auch Dropbox, was mir ja für meinen ersten Test wie gerufen kam. Doch was soll ich sagen: Mein Smartphone scheint "noch" inkompatibel mit der Anwendung. Gut, das vorliegende P60 Pro ist noch nicht final und da kann man das noch verstehen.

Zumindest machen bis zur Vorlage unseres Testgeräts weitere Recherchen keinen Sinn. Kommen wir also zu den allgemeinen Dingen, wie dem vorinstalliertem Betriebssystem: Hier gibt Huawei lediglich EMUI 13.1.0 an. Die Android-Basis bleibt ein Geheimnis, dem ich erst mit entsprechenden Anwendungen auf die Schliche kam. Es ist nach wie vor Android 12 (Snow Cone) mit einem Sicherheitsstandard von 01.08.22. Wohl bemerkt, Google Sicherheitspatch, das letzte Huawei-Sicherheitsupdate ist vom 1. März 2023.

Allgemein möchte ich zumindest meinen Eindruck kundtun, dass Huawei sich viele Gedanken zum Thema Software gemacht hat, und es viele nützliche Dinge wie die seitliche Leiste zum schnellen App-Zugriff und auch Display-Einstellungen für Auflösung, Farbmode sowie Bildwiederholrate bereitstellt. Etwas mehr Mühe dürfte sich das Unternehmen gern in Hinblick auf ihr Update-Versprechen geben: Das bietet nämlich nur zwei Jahre lang Updates für das Betriebssystem und drei Jahre lang für die hauseigene Sicherheit.