Huawei Watch D im Test: DIE Smartwatch-Revolution?

Diverse Male hat sich das Armband der Huawei Watch D in meinem Test aufgepumpt und mir das Blut im Arm abgeschnürt! Und genau das ist das geniale an Huaweis innovativer Smartwatch. Denn die Watch D ist mit einem Blutdruckmessgerät ausgestattet und kann für Leser mit Hypertonie besonders spannend, gar lebenswichtig sein. Ob das fast 400 Euro teure Wearable im Alltag wirklich überzeugt, verrät der NextPit-Test!

Zumindest nach zwei Wochen im Test – bei einer längeren Nutzung sehe ich die Gefahr, dass Huaweis Armband Euch mit unangenehmen Gerüche quält. Denn beim Sport, bei mir vornehmlich Jogging, sammelt die Watch D eine Menge Schweiß an. Nach dem Sport habe ich sie daher einige Zeit an der frischen Luft trocknen lassen. Und trotzdem wurde das Armband nach nur wenigen Tagen ein wenig muffig. Dass der Hersteller keine Ersatzbänder für die Watch D anbietet, ist daher besonders ärgerlich. Als Alternative könnt Ihr die Ummantellung aus Stoff jedoch waschen.

Dass die Huawei Watch D ein wenig anders ist, merkt man schon beim ersten Auspacken. Denn neben der Uhr und zwei Armbändern findet Ihr im Karton auch ein Maßband aus Papier. Dieses müsst Ihr um Euer Handgelenk legen und könnt so ablesen, welches der Armbänder Ihr in welcher Einstellung tragen solltet. Denn die Watch D trägt sich ein wenig fester als ihre Konkurrenten, da die Blutdruckmessung genug Druck auf Euren Arm ausüben muss.

Wie auf all seinen Smartwatches setzt Huawei sein eigenes HarmonyOS auf der Watch D ein. Wer schon einmal eine Smartwatch des Herstellers genutzt hat, wird sich also direkt zurechtfinden. Zur Verbindung zum Smartphone benötigt Ihr die Huawei-Health-App – unter Android kommt noch die Installation der Huawei-Media-Services per APK dazu.

Huawei nutzt bei der Watch D wieder sein eigenes Betriebssystem – Alternativen erübrigen sich aufgrund des Handelsembargos der USA auch 2022 aber sowieso. Zusammen mit der Huawei-Health-App ergibt sich in Verbindung mit iOS allerdings eine nahtlose Smartphone-Kommunikation. Die Vielfalt an verfügbaren Apps ist allerdings noch immer eingeschränkt.

Sensoren & Fitness

Mit der Blutdruckmessung bietet die Huawei Watch D ein einzigartiges Feature. Denn andere Modelle schätzen diese Werte nur über den Pulsoximeter in Form eines Photoplethysmogramms. Neben dem Blutdruck überwacht die Watch D auch Euren Puls, Euren Standort per GPS, den Blutsauerstoff, erstellt Euch ein EKG und checkt Eure Hauttemperatur.

Gefällt:

Spannende Daten zum Blutdruck

Vielfältige Messung von Vitaldaten

Gefällt nicht:

Blutdruckmessung nicht ganz genau

Beeindruckend an der Huawei Watch D ist meiner Meinung nach, dass sie trotz ihres Fokus auf die Blutdruckmessung auch alle weiteren Aufgaben einer Fitness-Smartwatch meistert. Mit den integrierten Sensoren misst die Watch D den ganzen Tag über Euren Puls, den Sauerstoffgehalt Eures Blutes, Euer Stresslevel, die Temperatur Eurer Haut zur Früherkennung von Krankheiten und erstellt auf Wunsch sogar ein EKG. Während viele der Funktionen automatisch funktionierten, müsst Ihr das EKG manuell aktivieren und einige Sekunden lang Euren Finger auf den unteren Knopf legen.

Huaweis Sensor namens TruScreen 5.0 zeichnet Eure Vitaldaten auf / © NextPit

Während viele Smartwatches diese Vitaldaten aufzeichnen können, gibt's bei der Watch D das bereits viel erwähnte Zusatz-Feature. Dieses erreicht Ihr ab Werk über den unteren der beiden Knöpfe. Anschließend bittet Euch Huaweis Uhr darum, den "uhrtragenden" Arm über der Brust zu verschränken. Dann pumpt sich die Uhr etwa 20 Sekunden lang auf und zeigt Euch anschließend den systolischen sowie den diastolischen Blutdruck und Euren Puls an. Dieselben Werte also, wie sie ein herkömmliches Blutdruckmessgerät anzeigen. Aber sind sie auch genau genug?

Messwerte im Vergleich zu Blutdruckmessgerät Messung Huawei Watch D Blutdruckmessgerät Systolisch Diastolisch Puls Systolisch Diastolisch Puls Messung 1 111 53 66 113 71 66 Messung 2 124 84 64 125 72 62 Messung 3 122 79 63 115 75 63 Messung 4 130 76 56 138 77 59 Messung 5 118 77 63 125 83 61

Nicht ganz. Zwar gibt Huawei an, dass der integrierte Druckmesser bis auf ± 3 mmHg zu messen, im Vergleich zu einem medizinischen Messgerät mit Manschette für den Arm kann ich das allerdings nicht bestätigen. Vor allem beim diastolischen Wert, welcher den Restdruck in der Entspannungsphase des Herzens indiziert, gibt es bei der Huawei Watch D Abweichungen. Hier scheint der Druckmesser Probleme zu haben, den schwächeren der beiden Werte zuverlässig aufzuzeichnen.

Wer Probleme mit seinem Blutdruck hat, bekommt dennoch einen sehr portablen Blutdruckmesser, der Euch auf Wunsch sogar an regelmäßige Messungen erinnern kann. Die Ergebnisse zeigen dabei eher Tendenzen an, müssen aber nicht regelmäßig mit einem herkömmlichen Gerät "geeicht" werden, wie es etwa bei der Galaxy Watch 5 Pro (Test) der Fall ist. Diese bietet zudem nur eine Schätzung anhand der Ergebnisse des Pulsoximeters.

Hinter dem kleinen Anschluss verbirgt sich die Pumpe der Huawei Watch D. / © NextPit

Lob verdient Huawei auch für die Eleganz, in der die Blutdruckmessung in die Hardware integriert ist. Eines der Armbänder verfügt über ein Luftkissen, das über einen Anschluss an die Rückseite der Uhr gesteckt wird. Dieser rastet ein und stellt so eine dichte Luftzufuhr sicher. Dank verschiedener Stoffbänder, die Ihr bei Bedarf auch per Hand waschen könntet, sind auch ein hoher Tragekomfort als auch die Hygiene gewährleistet. Für den Fall, dass Ihr die Pumpe einmal nicht benötigt, legt Huawei dann noch eine Art Blindkappe für den Pumpen-Anschluss bei. Hier wurde wirklich an alles gedacht.

Weitere Sensoren arbeiten zuverlässig

Doch genug zum Blutdruckmessgerät – oder hatte ich das noch nicht erwähnt? 🤔 Scherz beiseite, die weiteren Sensoren der Huawei Watch D sind nicht nur vielfältig, sondern auch zuverlässig. Nach einigen Wochen in der Nutzung weiß ich nun, dass sich mein Blutdruck im Alltag im Optimalbereich befindet. Nach dem Sport sinkt er, was auf eine Weitung meiner Blutgefäße zurückzuführen ist. Auch mein Herzrhythmus ist tadellos, meine Pulswerte beim Joggen geben mir Hinweise darauf, wie weit ich mich beim nächsten Mal pushen kann.

Am Handgelenk wirkt die Watch D trotz eingebautem Kompressor nicht zu klobig. / © NextPit

Im Alltag ist mein Stresslevel im Normalbereich, meine Schlafphasen der letzten Tage lassen sich haargenau nachverfolgen, und ein eingebautes GPS-Modul zeigt mir genau an, wie lange mein Weg zur Arbeit trotz Baustellen war. Heimse ich mir dabei eine Grippe ein, könnte ich dank Hauttemperaturmessung sogar sehen, wenn sich die Krankheit anbahnt und früh genug reagieren. Sollte es doch eine Lungenentzündung sein, ließe sich das anhand des SpO2-Wertes früherkennen.

Kurz zusammengefasst: Die Huawei Watch D bietet eine wirkliche Flut an Informationen über den menschlichen Körper. Wenn Ihr Euer Leben quantifizieren wollt oder die Informationen zum Sport nutzen wollt, seid Ihr aktuell bei keiner anderen Smartwatch so vielfältig beraten.