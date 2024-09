Apple hat vor wenigen Tagen das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max offiziell präsentiert. Bisher konnten wir noch keine Hand an die neuen Geräte legen. Ganz im Gegensatz zum iPhone 15 Pro (Test) und iPhone 15 Pro Max (Test), die wir auf Herz und Nieren geprüft haben. Dieser Vergleich stützt sich daher auf die Testeindrücke des iPhone 15 Pro und die Datenblätter des iPhone 16 Pro. Er wird aktualisiert, sobald wir die beiden neuen Premium-Smartphones von Apple getestet haben.

Die Datenblätter des iPhone 16 Pro (Max) und des iPhone 15 Pro (Max) im Vergleich.

iPhone 16 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max) Das Pro-Modell von 2024 Das Pro Max von 2024 Das Pro-Modell von 2023 Das Pro Max von 2023 Produkt Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 16 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Abbildung Test Noch nicht getestet Noch nicht getestet Test: Apple iPhone 15 Pro Max Test: Apple iPhone 15 Pro Max UVP ab 1.229 € ab 1.449 € ab 1.199 € ab 1.449 € Farben Titanium Schwarz, Titanium Weiß, Titanium Natur, Titanium Sand Titanium Natur, Titanium Blau, Titanium Weiß, Titanium Schwarz Bildschirm 6,3-Zoll-OLED-LTPO

2.662 x 1.206 Pixel (460 DPI)

120 Hz Bildwiederholrate 6,9 Zoll OLED-LTPO

2.868 x 1.320 Pixel(460 DPI)

120 Hz Bildwiederholrate 6,1-Zoll-OLED-LTPO

2.556 × 1.179 Pixel bei 460 dpi

Bildwiederholrate von 120 Hz 6,7 Zoll OLED-LTPO

2.796 × 1.290 Pixel bei 460 dpi

Bildwiederholrate von 120 Hz SoC Apple A18 Pro Apple A18 Pro Apple A17 Pro Apple A17 Pro Speicher 128/256/512/1.024 GB 256/512/1.024 GB 128/256/512/1.024 GB 256/512/1.024 GB microSD ❌ ❌ ❌ ❌ Hauptziel 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2,44 µm Pixel | Blende f1.78 | 24-mm-Brennweite | OIS-Sensorverschiebung 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2,44 µm Pixel | Blende f1.78 | 24-mm-Brennweite | Sensor Offset OIS Ultraweitwinkelobjektiv 48 MP | Blende f/2.2 | 13-mm-Brennweite | Makro 12 MP | Blende f/2.2 | 13-mm-Brennweite | Makro Teleobjektiv 12 MP | f/1.78 | 77 mm Brennweite | optischer 3fach-Zoom | Sensor Dezentrierung OIS 12 MP | f/2.8 | 77 mm Brennweite | 3fach optischer Zoom | OIS-Sensorverschiebung 12 MP | f/2.8 | 120 mm Brennweite | 5-facher optischer Zoom | OIS-Sensorverschiebung Selfie 12 MP | Blende f/1.9 | Autofokus Audio Stereo Akku und Aufladen Genaue Akkulaufzeit: Bisher unbekannt

MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten Genaue Akkulaufzeit: Bisher unbekannt

MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten Videowiedergabe: 23 Std.

Video (Streaming): 20 Std.

Audiowiedergabe: 75 Std.

Kabellos MagSafe: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten Videowiedergabe: 29 Std.

Video (Streaming): 25 Std.

MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 drahtlos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten Widerstand IP68 Ceramic Shield, Titanrahmen IP68 Ceramic Shield, Titanrahmen Konnektivität eSIM | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC | UWB | Satellit | Draht eSIM | 5G | Wi-Fi 6E | NFC | Bluetooth 5.3 | UWB | Satellit Maße und Gewicht 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 199 g 163 x 77,6 x 8,25 mm | 227 g 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 187 g 159,9 × 76,7 × 8,25 mm | 221 g

Fazit Preis und Verfügbarkeit Das iPhone 16 Pro und Pro Max wurden am 9. September vorgestellt. Sie können ab dem 13. September im offiziellen Apple Store oder bei Händlern wie Amazon bis zum 20. September vorbestellt werden. Hier findet sich auch die erste Paralele, denn Apple hat sein iPhone 15 Pro und 15 Pro Max am 12. September des letzten Jahres veröffentlicht. Mit dem Release der neuen Modelle bietet Apple das iPhone 15 Pro nicht mehr im offiziellen Apple Store an, aber Ihr könnt es immer noch problemlos bei anderen Online-Shops bestellen. Wenn Ihr eines der neuen Modelle kaufen möchtet, empfiehlt sich ein Blick in unsere Kaufberatung zum iPhone 16, die zeigt Euch über aktuelle Angebote auf dem Laufenden hält. Alternativ könnt Ihr Euch auch unsere Tarifübersichten genauer anschauen, denn dort aktualisieren wir monatlich die besten Tarif-Optionen zum neuen iPhone in Verbindung mit einem Handyvertrag der drei großen Anbieter. Nachfolgend haben wir noch eine Zusammenfassung der verschiedenen Speichervarianten mit ihren aktuellen Bestpreisen laut idealo: iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 128 GB 1.199 € - 995 € - 256 GB 1.329 € 1.449 € 1.089 € 1.144 € 512 GB 1.579 € 1.699 € 1.287 € 1.444 € 1 TB 1.829 € 1.949 € 1.528 € 1.549 € Design und Bildschirm Design Das iPhone 16 Pro Max überzeugt durch sein moderneres Design, welches das iPhone 15 Pro (Max) überragt. Wie üblich hat Apple schrittweise wachsende, aber effektive Verbesserungen vorgenommen. In diesem Jahr haben die neuen Modelle noch schmalere Bildschirmränder. Außerdem gibt es neben der im letzten Jahr hinzugefügten Aktionstaste eine neue kapazitive Taste mit dem Namen "Kamerasteuerung". Und wer hätte es gedacht: Mit diesem Button lässt sich das Fotomodul steuern. Die Rückseite des iPhone 16 Pro (Max) ändert sich nicht wesentlich / © Apple.

Und auch das iPhone 15 Pro Max weiß in einem bestimmten Punkt mit seinen Reizen zu spielen. Nämlich beim kompakteren und leichteren Design. Das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max haben ein größeres Display, was zu einer Zunahme der Gesamtabmessungen und des Gewichts geführt hat.

In der Praxis ist das iPhone 16 Pro 3 mm höher, 0,9 mm breiter und 12 g schwerer. Das iPhone 16 Pro Max ist 3,1 mm höher, 0,9 mm breiter und wiegt 6 g mehr. Zugegeben, das ist kein großer Unterschied, aber wenn es Euch wichtig ist, ein leicht zu handhabendes Smartphone zu nutzen, ist das iPhone 15 Pro (Max) immer noch die beste Option.

Das iPhone 15 Pro Max hat das ebenso erfolgreiche Design des iPhone 16 Pro Max inspiriert / © nextpit

Bildschirm

Beim iPhone 16 Pro (Max) ist das neue Display um jeweils 0,2 Zoll gewachsen. Das iPhone 16 Pro hat nämlich ein 6,3-Zoll- statt eines 6,1-Zoll-Displays und der Bildschirm des iPhone 16 Pro Max wächst von 6,7 auf 6,9 Zoll. Die größere Fläche sollte für Multimedia oder Multitasking praktischer sein, weshalb die neuere Iteration in diesem Punkt deutlich überzeugt.

Das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max haben schmalere Bildschirmränder./ © Apple.

Doch auch beim Bildschirm sollte man das iPhone 15 Pro (Max) nicht unterschätzen. Seine marginal kompaktere und dadurch weniger klobige Seite ist nämlich durchaus ein Pluspunkt. Mit seinem 6,1-Zoll-Bildschirm war das iPhone 15 Pro bei Fans von kompakten Smartphones beliebt, die nicht auf Benutzerfreundlichkeit verzichten wollten, um eine hervorragende Leistung oder Fotoqualität zu erhalten.

Die 6,7 Zoll des iPhone 15 Pro Max stellten ebenfalls einen guten Kompromiss zwischen großer Displayfläche und Handlichkeit dar. Das fast 7 Zoll große Bildschirm des Nachfolgers könnte also nicht jedem gefallen.

Das Display des iPhone 15 Pro (Max) ist immer noch immer zeitgemäß. / © nextpit

Leistung und SoC

Das iPhone 16 Pro (Max) ist der unangefochtene Sieger in dieser Kategorie und sollte in der Praxis alles besser machen als das iPhone 15 Pro (Max). Es ist mit einem neuen A18-Pro-SoC ausgestattet. Dieser Chip ist auf die neue KI (Apple Inteligence) zugeschnitten und sollte eine Leistungssteigerung mit sich bringen, insbesondere bei der Ausführung von Funktionen wie Image Playground im lokalen Bereich.

Apple verspricht 15 Prozent mehr Leistung und eine Verbesserung der Grafikleistung von bis zu 20 Prozent. In unseren Tests mit dem iPhone 16 Pro werden wir wieder unsere Benchmarks durchführen, um zu sehen, wie stark die Leistung wirklich verbessert wurde. Sobald wir dies getan haben, erfahrt Ihr es natürlich auch an dieser Stelle.

Apple hat das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max mit einem neuen SoC ausgestattet / © Apple

Die Konnektivität wurde ebenfalls verbessert, insbesondere durch den Wechsel von Wi-Fi 6E zu Wi-Fi 7. Ansonsten gibt es zwischen den beiden Generationen kaum Unterschiede in Sachen Hardware und Konnektivität.

Qualität der Fotos

Was die Fotoqualität angeht, hat Apple bei den neuen Modellen einige interessante Änderungen vorgenommen. Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max verfügen über ein brandneues 48-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit einer f/2.2-Blende.

Es sollte die Qualität von Ultraweitwinkelfotos verbessern und eine bessere Übereinstimmung mit dem Hauptobjektiv bringen, das ebenfalls eine Auflösung von 48 MP aufweist. Auch Makrofotos dürften nun eine Qualitätssteigerung erfahren.

Das neue Ultraweitwinkelobjektiv ist die wichtigste Änderung beim Fotomodul / © Apple

Das Teleobjektiv des iPhone 16 Pro wurde ebenfalls verbessert und bietet nun einen 5-fachen optischen Zoom.

Das dreifache Fotomodul des iPhone 15 Pro Max ist sehr vielseitig / © nextpit

Darüber hinaus hat die Marke mit dem Apfel die Videofähigkeiten ihrer neuen Flaggschiffe verbessert. Mit dem iPhone 16 Pro und 16 Pro Max könnt Ihr in Dolby Vision bis zu 4K bei 120 FPS, in ProRes bis zu 4K bei 120 FPS und in Dolby Vision bis zu 4K bei 120 FPS in Zeitlupe filmen.

Wir werden diesen Abschnitt mit den tatsächlichen Eindrücken aktualisieren, sobald unsere Tests des iPhone 16 Pro und 16 Pro Max veröffentlicht sind.

Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro gewinnen nur wegen ihres zusätzlichen Jahres an Updates in dieser Kategorie. Bis die Auslieferung beginnt, werden das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max ebenfalls unter iOS 18 laufen, sodass beide Generationen exakt dieselbe Softwareerfahrung bieten werden.

Schaut Euch auch die besten Tricks und versteckten Funktionen an, die Ihr auf Eurem iPhone ausprobieren könnt.

Apple Intelligence mit seinen vielen KI-Funktionen, wie der neuen Siri, der Integration von ChatGPT oder Image Playground, werden sowohl auf dem iPhone 16 Pro als auch dem iPhone 15 Pro verfügbar sein.

Apple Intelligence mit der neuen Siri wird auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro verfügbar sein / © Apple.

Die Software-Neuerungen von iOS 18, wie die Anpassung des neuen Dark-Mode oder die Möglichkeit, eine laufende Videoaufnahme zu pausieren, werden ebenfalls auf beiden Generationen verfügbar sein.

Akku und Aufladen

Apple hat die Akkulaufzeit des iPhone 16 Pro und 16 Pro Max weiter verbessert. Für das iPhone 16 Pro Max verspricht Apple bis zu vier Stunden mehr Videowiedergabezeit, vier Stunden erhöhte Videostreaming-Zeit und zehn Stunden längere Audiowiedergabe als es noch beim iPhone 15 Pro Max möglich war.

Das iPhone 16 Pro soll im Vergleich zum iPhone 15 Pro auf ähnliche Zahlen blicken. Lediglich beim Videostreaming über Netflix, Disney+ und Co. sollen hier fünf Stunden mehr möglich sein.

Auch das Aufladen wurde verbessert, zumindest die drathlose Version über MagSafe. Nutzt Ihr ein entsprechendes Ladegerät von maximal 30 W, schafft die neueste Generation nun maximal 25 W, statt den bisherigen 15 W.

Fazit

Wie in jedem Jahr ist die Wahl zwischen der neuen und vorherigen iPhone-Generation aufgrund der wenigen tatsächlichen Veränderungen nicht einfach. Schon der Wechsel vom iPhone 14 Pro zum 15 Pro war trotz des neuen USB-C-Anschlusses, des Action-Buttons oder des Titandesigns weniger empfehlenswert. Dieses Jahr ist es allerdings noch komplizierter.

Selbst das SoC, das den Ausschlag hätte geben können, ist kein wirklicher Grund für einen Umstieg. Denn das Apple iPhone 15 Pro (Max) ist auch mit dem A17-Pro-Prozessor mit Apple Intelligence kompatibel.

Ich würde Euch also davon abraten, von Eurem iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max auf ein iPhone 16 Pro oder 16 Pro Max umzusteigen. Es gibt einfach keinen wirklichen Grund dafür.

Viele Neuerungen, die den Wechsel auf die neue Generation nicht wirklich rechtfertigen / © Apple.

Wenn also der neue Knopf zur Steuerung des Fotomoduls, das überarbeitete Ultraweitwinkelobjektiv oder das x5-Teleobjektiv des iPhone 16 Pro nicht ausreichen, um Euch von einem Upgrade zu überzeugen, solltet Ihr Euer iPhone 15 Pro (Max) behalten und abwarten, was Apple mit seinem iPhone 17 Pro (Max) im Jahr 2025 vorhat.

Wenn Ihr von einem älteren Modell wechseln möchtet und noch zögert, liegt es an Euch, ob Ihr bereit seid die höheren Kosten zu tragen. Für weniger als 1.000 Euro gibt es die Vorjahresversion bereits im Netz, während Ihr beim aktuellen Modell mit 1.199 Euro rechnen müsst.

Was denkt Ihr über das neue iPhone 16 Pro und 16 Pro Max? Stimmt Ihr mit unserer Schlussfolgerung überein? Würdet Ihr ein iPhone 16 Pro (Max) oder 15 Pro (Max) kaufen, wenn Ihr beispielsweise von einem iPhone 12 wechselt?