Klaut das Google Pixel 9 das MagSafe-Design von Apple?

Der kommende Qi2-Standard des Wireless Power Consortium (WPC) basiert auf Apples MagSafe-Design, das im Vergleich zum ursprünglichen Qi-Standard ein viel effizienteres und schnelleres Aufladen ermöglicht. Das Apple iPhone 15 (Test) gehört zu den ersten Geräten, die von diesem Standard unterstützt werden. Jetzt sieht es so aus, als ob Google das gleiche Design wie Apple für seine Pixel-Phones übernehmen könnte, möglicherweise bereits ab dem Google Pixel 9 und Google Pixel 9 Pro.

Google stellt beim Pixel 9 (Pro) auf kabelloses Laden mit Qi2 um

Die WPC hat bekannt gegeben, dass sie die für Qi 2 erforderlichen Zertifizierungen abgeschlossen hat. Die erste Charge Qi2-fähigen Zubehörs wird demnächst eintreffen. Es wird erwartet, dass diese bis zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres und noch vor anderen Herstellern zumindest für das iPhone 15 (Test ) bereit sein werden.

Abgesehen von Apple hat noch kein Android-OEM bestätigt, welche Geräte Qi2 unterstützen werden. Das Online-Medium The Verge hat jedoch einen Hinweis darauf gefunden, dass Google wahrscheinlich zu den prominenten Namen gehört, die ihre zukünftigen Pixel-Phones damit ausstatten werden.

The Verge berichtet, dass der Google-Veteran Liyu Yang in jüngster Vergangenheit als Vorstandsmitglied dem Konsortium beigetreten ist. Es ist bekannt, dass Yang seit vielen Jahren für die drahtlose Ladefunktion der Pixel-Smartphones verantwortlich ist. Auch wenn Yangs Anwesenheit keine Bestätigung dafür ist, dass Google bald Qi2-Geräte auf den Markt bringen wird, so deutet sie doch darauf hin, dass Google das Pixel 9 und Google Pixel 9 Pro mit Qi2 ausstattet.

Das kabellose Laden hat eine Leistung von 15 W bei MagSafe-Produkten und 7,5 W bei den anderen. / © nextpit

Dass es sich jedoch schon um die nächste Generation der Pixel-Phones handelt wird, ist allerdings noch spekulativ. Aber da das Google Pixel 8 (Test) und das Google Pixel 8 Pro (Test) mit demselben proprietären kabellosen Ladedesign ausgestattet sind, könnte eben das Pixel 9 (Pro) das Erste sein, das das "Magnetic Power Profile" (MPP) von Qi2 einführt. Eben nahezu identisch mit dem Halo-Magnet-Design von den Apple iPhones.

Es ist sogar möglich, dass das Google Pixel 9 die verbesserte Version namens "Extended Power Profile" (EEP) mit schnellerer Leistung bekommt. Dies ist möglich, weil das aktuelle Google Pixel 8 Pro – verglichen mit 15 W bei Qi2 – eine schnellere Leistung von 23 W beim kabellosen Laden hat. Es würde Sinn ergeben, dass Google nur die gleiche Geschwindigkeit beibehält oder erhöht.

Neben dem Google Pixel 9 wird wahrscheinlich auch das kommende Samsung Galaxy S24 den Qi2-Standard nutzen. Das Android-Smartphone-Trio wird voraussichtlich am 17. Januar 2024 in San Francisco zusammen mit dem smarten Samsung Galaxy Ring vorgestellt.

