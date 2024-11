Die Ray-Ban Smart Glasses von Meta haben sich eine beachtliche Nische im Segment der Smart Glasses geschaffen. Der Wettbewerb wird jedoch immer härter, denn wir erwarten weitere Brillen anderer Hersteller. Samsung scheint der erste große Konkurrent zu sein, der Meta mit seiner gerüchteweise KI-gesteuerten Galaxy Smart Glasses bereits 2025 angreifen will.

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Samsung ein Mixed-Reality- oder Augmented-Reality-Headset entwickelt, das der Apple Vision Pro Konkurrenz machen soll. Die jüngsten Entwicklungen lassen jedoch vermuten, dass das Unternehmen seine Prioritäten verschoben hat. Stattdessen scheint sich Samsung darauf zu konzentrieren, eine smarte Brille auf den Markt zu bringen, die mit der Ray-Ban-Kooperation von Meta vergleichbar ist (Test).

Samsung Galaxy Smart Glass: Display, Chipsatz und Kamera

Am Wochenende enthüllte ein Bericht von Wellsen XR Research in China wichtige Spezifikationen und Details zu Samsungs kommendem Wearable. Dem Bericht zufolge soll die Galaxy Smart Glass im dritten Quartal 2025 auf den Markt kommen. Die Produktion wird zunächst auf 500.000 Stück begrenzt sein, damit Samsung die Marktnachfrage abschätzen kann, bevor die Produktion hochgefahren wird.

Anders als die Google Glass wird Samsungs smarte Brille kein Display haben. Stattdessen wird sie in Design und Funktionalität der Ray-Ban Smart Glasses von Meta ähneln.

Die Ray-Ban Meta ist mit einer 12-MP-Weitwinkelkamera ausgestattet. / © nextpit

Diese Ähnlichkeiten erstrecken sich auch auf die technischen Spezifikationen. Die Galaxy Smart Glass wird Berichten zufolge von einem Qualcomm-AR1-Chip angetrieben. Die genaue Version ist noch unklar, aber der aktuelle Snapdragon AR1 Gen 1, der in der Brille von Meta verwendet wird, ist ein wahrscheinlicher Kandidat – Samsung könnte sich bis dahin allerdings auch für eine neuere Version entscheiden. Der erwähnte Chip enthält zwei ISP-Einheiten (Image Signal Processing), unterstützt binokulare Displays und ermöglicht hochwertige Video- und Bildaufnahmen.

Außerdem wird die Brille über eine geräteinterne KI verfügen, die in Zusammenarbeit mit Google entwickelt wurde und ein neues Gemini-Modell nutzt, das für am Kopf getragene Wearables entwickelt wurde.

Samsungs smarte Brille soll zudem mit dem Sony-IMX681-Sensor eine 12-MP-Kamera und einen 155-mAh-Akku enthalten, der der Ausstattung der Meta-Brille entspricht. Trotzdem bleibt Samsungs Gerät leicht und wiegt nur 50 Gramm, vergleichbar mit dem der Konkurrenz.

Wie viel soll die Samsung-Galaxy-Brille kosten?

Der Preis für Samsungs Galaxy-Brille bleibt ein Geheimnis. Es ist jedoch möglich, dass Samsung das Produkt strategisch so positionieren wird, dass es direkt mit dem Angebot von Meta konkurriert.

Das eigenständige Virtual- oder Mixed-Reality-Headset von Samsung bleibt in der Roadmap des Unternehmens. Der Zeitplan für seine Veröffentlichung ist jedoch unklar, da Samsung anscheinend zuerst in den Markt für Smart Glasses einsteigen will.

Sollte Samsung sich auf Smart Glasses konzentrieren, bevor es ein Mixed-Reality-Headset auf den Markt bringt? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare – wir würden uns freuen, von Euch zu hören!