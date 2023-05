Prepaid-Kracher: 4,99 € für 6 GB oder Mega-Daten für den Sommer!

Bei Lebara gibt's ab heute zwei spannende Prepaid-Aktionen – und Ihr habt die Qual der Wahl. Wenn Ihr jetzt den Prepaid-Tarif HELLO! XS abschließt, kostet Euch dieser dauerhaft nur 4,99 Euro anstelle von regulär 14,99 Euro. Und wer den Tarif HELLO! S abonniert bekommt den ganzen Sommer lang monatlich 20 GB für 9,99 Euro. NextPit hat alle Tarif-Details für Euch!

Sowohl im HELLO! XS als auch im HELLO! S habt Ihr dabei natürlich eine Allnet-Flat sowie SMS-Flat in Deutschland. Außerdem bekommt Ihr von Lebara 50 Freiminuten in insgesamt 50 Länder. Und passend zur Urlaubszeit: EU-Roaming ist inklusive. Außerdem könnt Ihr noch einmal 10 Euro sparen, wenn Ihr Eure Handynummer von Eurem alten Handyprovider mitnehmt.

Affiliate Angebot Lebara HELLO! – Tarifangebote Welcher Tarif ist der Richtige für Euch? Mega-Daten für den Sommer im HELLO! S oder lieber dauerhaft sparen im HELLO! XS?

Lebara HELLO! XS und HELLO! S: Prepaid-Tarife im Vergleich Eigenschaft HELLO! XS HELLO! S Datenvolumen 6 GB 4 GB

20 GB Bandbreite 25 MBit/s 25 MBit/s 5G Nein Nein Mindestlaufzeit Prepaid / 4 Wochen Prepaid / 4 Wochen Monatliche Kosten 14,99 Euro

4,99 Euro 9,99 Euro Anschlusspreis 0,00 Euro 0,00 Euro Besonderheit Tarif dauerhaft auf 4,99 Euro reduziert Erhöhtes Datenvolumen für 6 Monate Zum Angebot* Zum Angebot*

Bitte beachtet, dass sich die beiden Prepaid-Tarife nach Ablauf der ersten 28 Tage jeweils um weitere 4 Wochen verlängern, solange Ihr ausreichend Guthaben in Eurem Account habt oder ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt ist. Ihr könnt den Vertrag jeweils bis einen Tag vor Ende des 28-Tage-Zyklus kündigen.

Welcher Prepaid-Tarif für wen?

Verbingt Ihr den ganzen Sommer an der frischen Luft, dann empfehlen wir Euch den HELLO! S, mit dem Ihr für 9,99 Euro satte 20 GB Daten zur Verfügung habt. Schließt Ihr den Tarif beispielsweise am 26.05. ab, dann reduziert sich das Datenvolumen erst im November auf 4 GB – wenn Ihr vermutlich nicht mehr den ganzen Tag im Stadtpark verbringt. Und wenn doch, dann könnt Ihr dank vierwöchiger Laufzeit auch jederzeit wieder wechseln.

Wollt Ihr dagegen ein Prepaid-Schnäppchen schießen und seid mit 6 GB gut bedient, dann ist der HELLO! XS die bessere Wahl. Mit 6 GB für dauerhaft 4,99 Euro ist das Angebot wirklich attraktiv, zumal Ihr zwei Monate geschenkt bekommt, solltet Ihr Eure Rufnummer von Eurem aktuellen Mobilfunkanbieter mitnehmen.

Affiliate Angebot Lebara HELLO! – Tarifangebote Nicht verpassen: Die beiden Prepaid-Tarife von Lebara gibt's exklusiv online auf der Webseite des Anbieters!

Wie entscheidet Ihr Euch? Mehr Daten für den Sommer oder dauerhaft günstiger Prepaid-Tarif? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!