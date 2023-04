Meinung | LG bekommt Android 13 vor Motorola

Um ehrlich zu sein, wird das Android-13-Update für das LG Wing derzeit nur in seinem Heimatland Südkorea ausgerollt. Glücklicherweise hatte NextPit nicht nur ein, sondern gleich zwei Testgeräte im Büro, von denen eines mit dem koreanischen ROM lief, sodass wir uns durch fast ein Dutzend Updates gekämpft haben, um es auf den neuesten Stand zu bringen, da dort noch immer Android 11 lief.

Screenshots, die es in einer stabilen Motorola-Version "noch" nicht gibt... / © NextPit

Aber im Gegensatz zu dem, was wir von einem Unternehmen erwarten würden, das sich vor 24 Monaten vom Markt zurückgezogen hat, fühlt sich das LG Wing immer noch wie ein frisches Gerät an, mit stabiler Leistung und einer kohärenten Benutzeroberfläche – auch wenn es von seiner ursprünglichen Android-10-Version praktisch nicht zu unterscheiden ist.

Von den Toten auferstanden

Als LG ursprünglich versprach, einige Geräte auf Android 12 und 13 zu aktualisieren, waren wir skeptisch. Zwei Jahre später haben die Südkoreaner nicht nur ihr Versprechen eingelöst, sondern auch Unternehmen hinter sich gelassen, die noch auf dem Markt sind.

Nämlich Motorola, das noch kein einziges Gerät auf Android 13 aktualisiert hat. Es könnte schlimmer sein, denn zumindest neue Geräte wie das von MaTT getestete Motorola Edge 40 Pro werden mit der neuen Version ausgeliefert. Aber es gibt keine festen Zusagen, wann die Vorgängermodelle das Update erhalten werden.

Das schöne Motorola Edge (2020) mit dem gleichen Snapdragon 765 wie das LG Wing wird kein Android 13 bekommen. / © NextPit

Und wenn Ihr das ursprüngliche Motorola Edge Plus gekauft habt, das nur wenige Monate vor dem Wing auf den Markt kam, dann vergesst es: Das alte Flaggschiff wird kein Android 13 erhalten.

Zum Thema: Welche Handys voraussichtlich Android 13 erhalten wird

"Vanilla Android"

In der Vergangenheit haben die Telefonhersteller ihre Anpassungen dafür verantwortlich gemacht, dass ihre Smartphones nicht rechtzeitig aktualisiert wurden. Als Google Motorola Mobility kaufte, war eines der ersten Opfer der Moto-Blur-Skin, und – Zufall oder nicht – Motorola-Handys wurden schnell und häufig aktualisiert, wie dieser ArsTechnica-Artikel von 2014 zeigt.

Google verkaufte die legendäre Tochtergesellschaft dann an Lenovo, und fast 9 Jahre später wirbt die Marke immer noch mit ihrem "Pure Android"-Erlebnis, scheint aber Updates nicht mehr so ernst zu nehmen wie früher, denn es gibt nicht nur weniger Updates als bei der Konkurrenz, sondern auch, wie der Rollout von Android 13 zeigt, Monate später.

Motorola ist wieder dazu übergegangen, Funktionen über das Standard-Android hinaus hinzuzufügen, darunter Mehrwertfunktionen wie "Ready For" und das sicherheitsrelevante "ThinkShield". Das hat Samsung jedoch nicht davon abgehalten, praktisch alle unterstützten Geräte auf Android 13 zu aktualisieren, obwohl es sein eigenes Dex- und Knox-Ökosystem auf einer stark modifizierten One UI-Oberfläche hat.

Eine verpasste Chance

Lenovo hat sein Update-Versprechen mit dem ThinkPhone verbessert, liegt aber immer noch hinter OnePlus, Oppo und Samsung zurück. / © Motorola/Lenovo

Lenovo hat mit seinem auf Unternehmen ausgerichteten ThinkPhone oder "Lenovo ThinkPhone by Motorola" - eine ziemlich gute Gelegenheit verpasst. Drei Android-Updates und vier Jahre lang Sicherheitsupdates zu versprechen, ist zwar besser als die übliche Politik, bleibt aber immer noch hinter dem zurück, was Oppo, OnePlus und Samsung für ihre Flaggschiffe anbieten, und im Falle von Motorola sogar für Mittelklassemodelle, die nur halb so viel kosten wie das ThinkPhone.

Motorola stellt auch unter der Führung von Lenovo immer noch spannende Geräte her, wie das bereits erwähnte ThinkPhone oder die aktuelle Razr-Reihe. Aber nach all den Jahren erscheint die Hoffnung auf eine wettbewerbsfähige Update-Politik wie zu Google-Zeiten zunehmend als aussichtslos.

Was LG angeht, so mag die Smartphone-Marke zwar 2021 aussterben, aber das Unternehmen ist mit seinen Elektronik-, Haushaltsgeräte- und Computerlinien für den Verbrauchermarkt und seinem breiten Angebot an Displays, Akkus, Bildschirmen und anderen Komponenten immer noch sehr erfolgreich.

Was ist mit euch? Habt ihr noch Hoffnung auf ein Wiederaufleben von Motorola? In meinem Heimatland Brasilien und auch in den USA ist die Marke mit ihren regelmäßigen Neuerscheinungen immer noch unglaublich stark. Aber glaubt Ihr, dass eine verbesserte Update-Politik das Schicksal der Marke weltweit verändern könnte? Teilt eure Meinung in den Kommentaren unten mit!