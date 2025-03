Marshall-Kopfhörer mit einem Rabatt von 63 Prozent? Klingt doch irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Allerdings bietet Amazon gerade genau das an. Möchtet Ihr Euch die kultigen Major IV schnappen, solltet Ihr Euch allerdings beeilen. Warum Ihr den Deal zu den Bluetooth-Kopfhörern unbedingt mit Vorsicht genießen solltet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Während der Frühlingsangebote wirbt Amazon mit teilweise absurden Preis-Reduktionen. Tatsächlich spart Ihr in den meisten Fällen nicht so viel, wie der Versandriese verspricht. Bei den Marshall Major IV streicht das Unternehmen jetzt eiskalt 63 Prozent*, wodurch plötzlich nur noch 54,99 Euro auf dem Preisschild stehen. Schauen wir uns jedoch erst einmal an, was Ihr von den On-Ear-Kopfhörern erwarten dürft.

Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit: Marshall Major IV im Kurz-Check

Kopfhörer von Hersteller Marshall erfreuen sich großer Beliebtheit. Das liegt zum einen an der außerordentlich guten Verarbeitungsqualität und zum anderen am absoluten Kult-Status, den das Unternehmen genießt. Die Major-Reihe soll nämlich an die Gitarrenverstärker erinnern, die bereits Bands wie AC/DC oder Guns'n'Roses begleiteten. Die Kopfhörer bieten einen guten Bass. Vor allem hat dieser so viel Kraft, dass vor allem Lieder wie "Bekhauf" von Bloodywood richtig Spaß machen.

Da hier allerdings eben soviel Wert auf einen "ordentlichen Bumms" gelegt wird, könnten Menschen, die ein feineres Gehör besitzen, nicht so glücklich werden. Für Rock-, Metal- oder Techno-Fans dürften die Marshall Major IV aber den "fast" perfekten Sound liefern. Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden. Zudem könnt Ihr die On-Ears kabellos laden. Mit dem beiliegenden Spiralkabel könnt Ihr entweder den Klinkenanschluss zur Wiedergabe nutzen oder Ihr verbindet Eure Anlage und das Smartphone ganz einfach via Bluetooth 5.0.

Ihr könnt die Marshall Major IV kabellos (oder via USB-C) aufladen und lassen sich über den Joystick bedienen. / © Marshall

Auf HD-Codecs müsst Ihr hier allerdings weitestgehend verzichten. Denn AAC oder aptX werden nicht unterstützt, was sich vor allem für iPhone-Besitzer nicht wirklich eignet. Hier wird lediglich SBC unterstüzt. Die Bedienung funktioniert hier zudem über einen goldenen Joiystick an der rechten Ohrmuschel. Eine entsprechende App gibt es dafür nicht – wie Oldschool.

Vorsicht vor dem Deal: So viel zahlt Ihr wirklich

Die On-Ear-Kopfhörer sind aktuell für 54,99 Euro* zu haben. Warum wir Euch allerdings vor einem blauäugigen Kauf warnen, liegt dem scheinbar hohen Rabatt zu Grunde. Denn hier bläht Amazon den Deal maximal auf. Als Referenzpreis nutzt das Unternehmen nämlich die UVP in Höhe von 149 Euro. Diese wird aber längst nicht mehr verlangt. Über einen Preisvergleich sieht man, dass der durchschnittliche Preis in den vergangenen 12 Monaten mit 71,79 Euro deutlich günstiger war, als Euch hier suggeriert wird.

Stellt sich also die Frage, ob sich das Angebot dennoch lohnt. Natürlich ist das Angebot noch immer spannend, sonst hätten wir ihn Euch nicht präsentiert. Denn aktuell kosten Euch die Marshall Major IV beim nächstbesten Händler noch immer mindestens 66,31 Euro inklusive der anfallenden Versandkosten. Dadurch gibt es die Bluetooth-Kopfhörer (Bestenliste) derzeit nirgends günstiger. Der Amazon-Deal* erreicht zwar nicht ganz den bisherigen Bestpreis von 49,99 Euro, allerdings galt dieser nur für wenige Stunden. Beim Versandriesen bekommt Ihr immerhin bis zum 31. März Zeit, um Euch die Kopfhörer zu schnappen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Marshall Major IV zu diesem Preis interessant oder sind Euch hochauflösende HD-Codecs wichtiger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!