Musk darf nach Twitter auch die ISS zerstören: Auftrag geht an SpaceX

430 Tonnen punktgenau landen

Bis es so weit ist, werden noch einige Jahre vergehen. Voraussichtlich ist die Lebenszeit der Raumstation aber zum Anfang der 2030er-Jahre beendet. Dann soll die inzwischen 430 Tonnen schwere Konstruktion kontrolliert zum Absturz gebracht werden und ihr Ende im Pazifischen Ozean finden.



SpaceX soll nun in den kommenden Jahren ein Raumfahrzeug bauen, das die Station genau auf einen passenden Absturzpfad bringen kann. Es dürfte sich hier dann im Wesentlichen also um einen Triebwerksblock mit entsprechenden Navigationsinstrumenten handeln. Der Auftrag hierfür umfasst ein finanzielles Volumen von 843 Millionen Dollar, teilte die NASA mit.

Aus eigener Kraft kann die ISS keinen solchen Flugvektor erreichen, denn die Raumstation verfügt nicht über eigene Antriebstechnik. In ihrem Betrieb muss die Station, die aufgrund der Reibung an letzten dünnen Resten der Erdatmosphäre stets ein wenig gebremst wird, trotzdem regelmäßig beschleunigt und auf höhere Orbits zurückgebracht werden. Auch das Ausweichen vor Weltraumschrott ist zuweilen notwendig. Dies umzusetzen obliegt dann jeweils den angekoppelten Raumschiffen, die zuvor etwa Versorgungsfrachten zur ISS brachten.

Kontrolle ist besser

Würde man die ISS einfach aufgeben, würde sie früher oder später ohnehin auf die Erde stürzen. Das wäre dann nicht kontrollierbar und niemand könnte sicher sagen, wo genau die Trümmer landen. Aufgrund ihrer Größe würde die Raumstation auch keinesfalls komplett verglühen, sodass ein solcher Absturz schlicht ein großes Risiko bergen würde - niemand will letztlich, dass tonnenschwere Metallteile mit hoher Geschwindigkeit in ein bewohntes Gebiet einschlagen.

Den Planungen zufolge wird die ISS ihr Ende am sogenannten Point Nemo finden. Dabei handelt es sich um eine Region des Pazifiks, die nach allen Seiten maximal von jeder Landfläche entfernt ist, sodass auch Abweichungen in der Absturzbahn kein Problem werden. Rund um das Gebiet, in dem auch schon andere große Objekte wie die Raumstation Mir niedergingen, befindet sich im Umkreis von 2500 Kilometern nur Wasserfläche.

Zusammenfassung