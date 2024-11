Wir wissen, dass Apple das iOS-18.2-Update, das eine zweite Welle von Apple-Intelligence-Funktionen bringt, im Dezember veröffentlichen will. Ein aktueller Bericht grenzt den Zeitrahmen ein, wann iPhone -Nutzer:innen mit der Firmware rechnen können.

Im aktuellen "Power On"-Newsletter prognostiziert Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple iOS 18.2 in der ersten Dezemberwoche, also in etwa einem Monat, verteilt.

Ein genauer Tag wurde zwar nicht genannt, aber wir können anhand früherer Veröffentlichungen eine Vermutung anstellen. Zum Beispiel wurde iOS 18.1 am Montag, dem 28. Oktober veröffentlicht. Daher ist es wahrscheinlich, dass Apple auch iOS 18.2 zu Beginn der Woche ausrollt, möglicherweise schon am 2. Dezember. Damit wäre Apple dem üblichen Veröffentlichungstermin voraus, der letztes Jahr mit iOS 17.2 auf die zweite Dezemberwoche verschoben wurde.

Welche wichtigen Updates sind in iOS 18.2 enthalten?

Mit iOS 18.2 werden mehrere neue KI-Funktionen als Teil von Apple Intelligence eingeführt. Dazu gehören die Text-zu-Bild-Generatoren, Genmoji und Image Playground. Für iPads gibt es außerdem eine neue Funktion in der Notizen-App namens Image Wand, die Bilder auf Basis von Skizzen erzeugt – ähnlich wie Samsungs Sketch-to Image-Tool.

Eine weitere Neuerung ist Apples Antwort auf Google Lens, die Visual Intelligence genannt wird. Mit dieser Funktion könnt Ihr Eure Kamera auf Objekte, Orte oder Szenen richten und erhaltet relevante Informationen aus dem Internet. Ihr könnt dann Folgeaktionen durchführen, indem Ihr auf einen "Ask"-Button tippt, z. B. um Siri aufzufordern, eine erkannte Telefonnummer zu wählen.

Image Playground ist der KI-Bildgenerator für iPhones. / © Apple

Apple wird auch die Schreibwerkzeuge verbessern, die mit iOS 18.1 eingeführt wurden. Außerdem wird Siri eine optionale ChatGPT-Integration anbieten, die für Anfragen nützlich ist, die für Apples eigenen Assistenten zu komplex sind.

In einem weiteren Update wird Apple Intelligence die Unterstützung für lokalisierte englische Varianten hinzufügen, einschließlich derer, die in Kanada, Australien, Neuseeland, Irland, Südafrika und dem Vereinigten Königreich verwendet werden. Möglicherweise gibt es auch Leistungsoptimierungen für bestehende KI-Tools.

Andere Systemänderungen

Außerhalb von Apple Intelligence bringt iOS 18.2 in den Einstellungen einen neuen Abschnitt "Standard-Apps". Im Rahmen des Digital Markets Act haben europäische Nutzer:innen mehr Möglichkeiten, Apps und Dienste von Drittanbietern anstelle der Apple-eigenen Optionen als Standard einzustellen.

Das iOS-18.2-Update ist kompatibel mit dem iPhone 15 Pro (Max), der iPhone-16-Serie, dem iPad Mini 7 und iPads, die mit dem Apple-M-Chipsatz ausgestattet sind.

Gibt es Apple-Intelligence-Features, auf die Ihr besonders verzweifelt wartet? Dann ab damit in die Kommentare!