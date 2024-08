Samsung Galaxy S24 FE: Leak offenbart Leistungs- und Displayupgrades

Das Samsung Galaxy S23 FE war ein dringend benötigtes Update für die Serie. In diesem Jahr können wir damit rechnen, dass sein budgetfreundlicher Nachfolger, das Galaxy S24 FE, bald auf den Markt kommt. Dank eines aktuellen Leaks haben wir bereits eine gute Vorstellung davon, was das neue Gerät bieten wird.

Marketingbilder, die von Android Headlines geteilt wurden, zeigen die wichtigsten Funktionen und Spezifikationen des Galaxy S24 FE sowie das Design der nächsten Generation der Fan Edition des Geräts.

Größeres Display beim Samsung Galaxy S24 FE

Äußerlich wird es die gleiche Designsprache wie sein Vorgänger haben, allerdings mit einem größeren 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer FHD+ Auflösung. Dies ist höchstwahrscheinlich auf die geringere Dicke des Rahmens, um dem Display zurückzuführen, der beim Samsung Galaxy S23 FE (Test) sehr auffällig war. Außerdem wird für das Display eine Spitzenhelligkeit von 1.900 nits angegeben.

Das angebliche Galaxy S24 FE von Samsung hat ein breiteres und helleres AMOLED-Display. / © Android Headlines

Der Bildschirm wird durch Gorilla Glass Victus+ besser geschützt sein, das widerstandsfähiger ist als Gorilla Glass 5, das im Vorgängermodell verbaut war. Das Gerät ist auch weiterhin staub- und wasserdicht nach IP68 und hat einen schlanken Aluminiumrahmen.

Wenn Ihr es umdreht, wird der verwendete Glastyp nicht erwähnt. Dafür ist das Kameramodul mit einem 50 MP Weitwinkel-, einem 12 MP Ultraweitwinkel- und einem 8 MP Teleobjektivsensor sehr viel auffälliger. Es sieht so aus, als ob diese Sensoren im Vergleich zum Vorjahresmodell unverändert bleiben, einschließlich der 10-MP-Frontkamera.

Würde sich die Akkulaufzeit mit einem neuen Chip verbessern?

Im Inneren wird das Galaxy S24 FE von einem Exynos-2400e-Chipsatz angetrieben. Das "e" deutet auf eine Exynos 2400-Variante hin, die in ausgewählten Ländern in den Galaxy S24-Modellen zum Einsatz kommt. Neben einem größeren Display verfügt es auch über einen etwas größeren Akku mit 4.565 mAh Kapazität. Samsung gibt eine Laufzeit von bis zu 29 Stunden bei der Videowiedergabe an, was eine Verbesserung von 8 Stunden gegenüber dem Vorgängermodell bedeutet. Wie üblich variiert die tatsächliche Akkulaufzeit jedoch je nach Nutzungsmuster.

Das Samsung Galaxy S24 FE erhält einen stärkeren Gorilla Glass Victus+ Frontschutz und wird zum Verkaufsstart in fünf Farben erhältlich sein. / © Android Headlines

Ähnlich wie die Galaxy S24-Serie wird auch das Galaxy S24 FE die Vorteile der Galaxy AI-Funktion nutzen. Das Nachrichtenportal enthüllte unter anderem Funktionen wie generative Fotobearbeitung, Circle to Search, Sketch to Image und Live Translate. Das kommende Handy soll jedoch mit One UI 6.1.1 starten, das auf Android 14 basiert, und höchstwahrscheinlich Ende des Jahres das Android 15 Update erhalten.

Wie viel wird es kosten? Der Preis ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch unbekannt. Es wäre jedoch nicht verwunderlich, wenn der Preis ähnlich hoch wäre wie der des Galaxy S23 FE. Eine offizielle Ankündigung von Samsung sollte entweder diesen oder nächsten Monat erfolgen.

Was meint Ihr, wie viel sollte Samsung für das Galaxy S24 FE verlangen? Was haltet Ihr von diesen angeblichen Hardware-Änderungen und Upgrades? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.