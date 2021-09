Nothing Ear (1): Werden sie dem Hype gerecht?

Werden die Nothing Ear (1) dem Hype und dem aggressiven Marketing von Carl Peis neuem Start-Up gerecht? Für meinen Test der True-Wireless-Kopfhörer habe ich die Ear (1) mehrere Wochen lang in Benutzung gehabt. Dabei gab es auf jeden Fall mehr als "Nichts" herauszufinden!

Design: Guckt man glatt durch

Bei den Nothing Ear (1) geht's fast ausschließlich ums Design. Es ist die treibende Kraft hinter dem Marketing der Kopfhörer und wohl auch das, wovon die meisten Nutzer:innen enttäuscht sein werden.

Hat mir gefallen:

Semi-integrierte Ohrhörer-Form, dazu kompakt und leicht

Cooles Ladecase mit Magnet-Verschluss

Ein Meisterwerk der minimalistischen Verpackung

Hat mir nicht gefallen:

Transparenter AirPods Pro-Look, der aber nicht wirklich transparent ist

Bisschen zu viel Spiel im Scharnier des Gehäuses

Die Abmessungen von 28,9 x 21,5 x 23,5 mm der Nothing Ear (1) ermöglichen ein diskretes und angenehmes Tragen / © NextPit

Die Ears (1) geben sich große Mühe, cool zu sein. Das ist es, worum es bei Nothing geht: ein Unternehmen, das so cool ist, dass es nicht einmal einen Namen braucht oder sich um sein schreckliches Google-Ranking sorgen muss.

Und ehrlich gesagt, oberflächlich betrachtet, funktioniert das ziemlich gut. Beginnen wir mit der Verpackung, an der Nothing offenbar viel gearbeitet hat. Die Schachtel ist sehr kompakt, etwa so groß wie ein Yu-Gi-Oh! Kartenspiel (Entschuldigung für den Hinweis) oder 1,5 mal so groß wie eine Zigarettenschachtel (Entschuldigung nochmals).

Bekommt Ihr die Kopfhörer zugeschickt, öffnet Ihr sie durch das Aufreißen einer Lasche, wie bei einer Kaugummipackung. Dadurch fühlen sich die Kopfhörer fast an, als würde man ein Spielzeug oder ein Geschenk auspacken. Ich bin mir sicher, dass es in Kursen zu Produktdesign ganze Seminare über die Nothing Ear (1) geben wird.

Das Gehäuse ist solide und flach genug, um trotz seiner Abmessungen von 58,6 x 58,6 x 23,7 mm und seines Gewichts von mehr als 50 Gramm kompakt zu bleiben./ © NextPit

Die Materialien des Gehäuses mischen sich aus transparenten Elementen, weißem Kunststoff, metallenen Scharnieren und der Magneten zum Schließen des Deckels.

Abgesehen von einem kleinen Spiel am Scharnier scheint das Gehäuse solide zu sein, und der Widerstand beim Schließen/Öffnen ist recht zufriedenstellend. Die magnetischen Verankerungen zum Befestigen der Kopfhörer sind nicht die ergonomischsten, aber sie bieten einen recht stabilen Halt.

Bei der Wahl der Materialien/Komponenten und ihrer Herstellungs-/Montageverfahren wurde offenbar nicht sehr wählerisch vorgegangen / © NextPit

Aber es ist das Design der Nothing Ear (1) Kopfhörer selbst, das mich letztendlich enttäuscht hat. Die offene Passform ist bequem und die Ohrhörer sind mit nur 4,7 Gramm sehr leicht. Aber mal ehrlich: Entfernt man das transparente Plastik und ersetzt es durch eine weiße Hülle, erhält man einen weiteren AirPods-Pro-Klon.

Eine Enttäuschung, behält man folgendes im Hinterkopf: Nothing behauptet von sich selbst, Pioniere in Sachen Design zu sein. Gleichzeitig hat man im Vorfeld andere Hersteller dafür verspottet, dass deren Kopfhörer allesamt gleich aussehen. Zumal Marktführer wie Sony mit den WF-1000XM4 oder Samsung mit den Galaxy Buds Live einen viel originelleren Look bieten.

Es sieht aus wie ein Cyberpunk-Skin für die Airpods Pro, nicht wahr? / © NextPit

Natürlich gibt es einige nette Details, wie die farbigen Punkte zur Unterscheidung der linken von der rechten Hörmuschel oder der eingravierte Produktname, der mich an LED-Schilder erinnert. Man kann sehen, dass das Innere hübsch gestaltet wurde und dass Nothing nicht nur durchsichtiges Plastik verwendet hat, ohne auf das Innenleben zu achten. Aber ist dieser Look wirklich so revolutionär? In meinen Augen nicht!

Es ist wahrscheinlich zum Teil meine Schuld, weil ich so begeistert von diesen Kopfhörern war, aber die Nothing Ear (1) pushen ihren "Coolness-Faktor" so sehr, dass es nervt.

Ich persönlich bevorzuge dieses halboffene Format gegenüber dem vollständigen In-Ear-Design / © NextPit

Das sage ich Euch ganz offen heraus, obwohl ich mir der Scheinheiligkeit dieser Aussage voll bewusst bin. Schließlich kaufe ich ja auch Turnschuhe mit unverschämten Margen, die unter miserablen Bedingungen hergestellt werden, nur weil sie "cool" sind. Außerdem benutze ich das Wort "Sneaker", weil es cool ist, obwohl ich auch "Turnschuh" sagen könnte.

Wo war ich noch mal? Oh, ja. Die Nothing Ear (1) haben ein Design, das als cool wahrgenommen werden soll. Wow, sie sind durchsichtig. Und anscheinend haben sie bei der Fertigungsqualität und der Materialauswahl so sehr auf die Tube gedrückt, dass sie Probleme hatten, Zulieferer und Unterauftragnehmer für einige Teile zu finden.

Darüber hinaus gibt es eine kleine Aussparung im Deckel des Gehäuses, mit der man es in einen Fidget Spinner verwandeln kann. Das ist so cool, Leute. Das ist alles großartig, aber meiner Meinung nach ist es immer noch Marktschreierei. Im Englischen gibt es dafür einen Ausdruck: "try hard". Nothing macht zu viel und liefert zu wenig.