Nur kurz: Google Pixel 7 für effektiv 440 Euro mit Pixel Buds Pro

Die Google Pixel Buds Pro sind In-Ears, die eine hohe Akkulaufzeit, ein schickes Design und praktische Funktionen wie Quick- und Wireless-Charging bieten. Der basslastige Klang ohne Equalizer mag zwar nicht jedem gefallen, dafür lobten wir in unserem Test die effektive aktive Geräuschunterdrückung. Das Bundle mit dem Google Pixel 7 lohnt sich nicht nur finanziell, sondern auch technisch:

Einfach gut: Die besten Smartphones 2023 findet Ihr in unserem großen Vergleich

Nutzt Ihr ein Pixel-Smartphone, könnt Ihr nämlich alle Funktionen über die Bluetooth-Einstellungen ansteuern und benötigt keine Companion-App. Auch das Google Pixel 7 überzeugte uns in unserem Test mit vielen positiven Eigenschaften. Highlights sind neben dem überzeugendem Dual-Kamera-Modul unter anderem die hervorragende Akkulaufzeit, das Premium-Design mit Gorilla Glass Victus, Aluminiumrahmen und IP68 sowie das gut kalibrierte OLED-Panel.

Okay, aber warum ist das Spar-Bundle mit Google Pixel 7 und Google Pixel Buds Pro für 599 Euro nun so ein gutes Angebot? Dazu haben wir im Preisvergleich nachgesehen: Für die Google Pixel Buds Pro zahlt Ihr selbst bei den günstigsten Anbietern zumindest 160 Euro. Für das Google Pixel 7 mit 128 GB müsst Ihr zumindest ca. 530 Euro einplanen. Da Amazon allerdings nur 599 Euro für das Set aus beiden Produkten* verlangt, bekommt Ihr das Smartphone effektiv für lediglich 440 Euro. Das Angebot endet allerdings spätestens in 5 Tagen und vorher, falls der Vorrat aufgebraucht ist. Bei Interesse solltet Ihr also nicht zu lange zögern. Neben der verlinkten Farbvariante Obsidian und Charcoal sind momentan noch ein paar weitere verfügbar.