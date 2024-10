Warum wir davon überzeugt sind, dass die Veröffentlichung von One UI 7 unmittelbar bevorsteht

Samsung hat vor kurzem seine jährliche Samsung Developer Conference (SDC) in Kalifornien veranstaltet, auf der Entwickler und Enthusiasten aus aller Welt zusammenkamen. Im Anschluss daran plant das Unternehmen eine lokale Veranstaltung, die SDC24 Korea, eine zweitägige Konferenz, die am 21. November in Südkorea beginnt.

Auf der SDC stellte das Unternehmen die neuen One UI 7-Entwicklungen einer ausgewählten Gruppe von Journalisten vor. Jetzt erwarten wir, dass das Unternehmen auf der SDC24 während der Keynote über das kommende One UI 7 Beta-Programm sprechen wird. Wir erwarten, dass das Unternehmen während der Keynote über das One UI 7-Betaprogramm spricht, den Zeitplan und die Verfügbarkeit von One UI 7 bekannt gibt und möglicherweise noch am selben Tag das öffentliche Betaprogramm startet. Aber warum?

One UI 7 wird auf Samsungs Entwicklerkonferenz vorgestellt und zeigt ein überarbeitetes Schnelleinstellungsfeld. / © Sammy Guru

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die One UI 7 Beta bereits um mehrere Monate verzögert. Letztes Jahr wurde die One UI 6 Beta im Juli 2023 angekündigt. Die One UI 5 Beta wurde im Oktober 2022 veröffentlicht und die One UI 4 Beta sogar noch früher, im September 2021. Obwohl Samsungs Android-Beta-Programm keinem einheitlichen Veröffentlichungsmuster folgt, scheint der 21. November das späteste mögliche Veröffentlichungsdatum zu sein.

Außerdem würde die Veröffentlichung der Beta zu diesem Zeitpunkt Samsung die Möglichkeit geben, das Feedback der Nutzer/innen zu sammeln und die notwendigen Verbesserungen vor dem offiziellen Rollout vorzunehmen, der normalerweise mit der Veröffentlichung der neuen Galaxy-Modelle Ende Januar zusammenfällt.

In der Pressemitteilung von Samsung(auf Koreanisch) wird nicht explizit erwähnt, dass One UI 7 während der Keynote besprochen wird; die Agenda umfasst jedoch eine Reihe von Themen wie IoT, Kommunikation und Softwareplattformen, was auf Diskussionen über mobile Software hindeuten könnte. Geplante Sessions für Entwickler/innen und Medienvertreter/innen befassen sich mit speziellen Themen, darunter auch mit Anwendungen der generativen KI.

Erwartete Änderungen und Kompatibilität mit One UI 7

One UI 7 wird voraussichtlich eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für alle Samsung Galaxy-Geräte einführen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören neue App-Symbole und Widgets sowie überarbeitete Schnelleinstellungen und Benachrichtigungsfelder. Auch die Benutzeroberfläche der Kamera wird verbessert, mit besser zugänglichen Bedienelementen. Außerdem sind Verbesserungen der Sicherheit und der Systemstabilität zu erwarten.

Samsung hat zwar noch keine endgültige Liste der Galaxy-Smartphones und -Tablets veröffentlicht, die für One UI 7 in Frage kommen, aber seine Software-Politik deutet auf einen breiten Rollout hin. Das Update könnte von Einsteigermodellen wie dem Galaxy A05 und A15 bis hin zu Mittelklassegeräten wie dem Galaxy A53 und natürlich den neuesten Flaggschiffmodellen reichen. Hier könnt ihr die Liste der Galaxy-Modelle einsehen , die für One UI 7 in Frage kommen.

Was die One UI 7 Beta angeht, so ist es wahrscheinlich, dass nur bestimmte Galaxy-Modelle unterstützt werden, ähnlich wie bei früheren Beta-Programmen. Möglicherweise schränkt Samsung die Verfügbarkeit auch je nach Land oder Region ein.