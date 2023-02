OnePlus 11 bei Amazon Deutschland erhältlich!

OnePlus back in Business?

Wir alle erinnern uns noch an das Spektakel, des finnischen Smartphone-Herstellers Nokia. Der hatte im vergangenen Jahr vor deutschen Gerichten durch eine Patentklage erreicht, dass Oppo – und infolgedessen auch die Tochter OnePlus – in Deutschland keine Smartphones mehr verkaufen dürfen. Zwar konnten Mobilfunkbetreiber, Elektronik-Fachmärkte und Online-Händler wie Amazon noch Restbestände veräußern, das am 7. Februar global vorgestellte OnePlus 11 gehört jedoch definitiv nicht dazu.

Auf gar keinen Fall verpassen: Das OnePlus 11 im Test

Zwar lässt sich das OnePlus 11 äußerst unproblematisch und ohne irgendwelche Nachteile im europäischen Ausland kaufen: sprich bei Amazon Frankreich, Spanien oder Italien, aber eben nicht in Deutschland. Das dachten wir zumindest bis eben auch, bis ich durch Zufall bei Amazon Deutschland das OnePlus 11 für geschmeidige 899 Euro mit 256 GB internen Programmspeicher fand. Wie die Anzeige deklariert noch 10 Stück auf Lager und noch heute bis 22:00 Uhr lieferbar. Also definitiv in einem deutschen Lager auf mich wartend.

Das OnePlus 11 wird trotz Patentklage in Deutschland verkauft. / © NextPit

Doch wie ist das möglich bei einem aktiven Gerichtsurteil aus Karlsruhe? Der Händler bietet sogar einen OnePlus-Store mit allen vermissten OnePlus-Smartphones, inklusive der OnePlus-Nord-Serie an. Ganz einfach: Die Eurostar Global Electronics Ltd. hat Ihren Sitz in Großbritannien und scheint so das deutsche Gerichtsurteil auszuhebeln. Wir recherchieren aktuell in alle Himmelsrichtungen, wie genau die rechtliche Lage in diesem speziellen Fall aussieht und erwarten in Kürze ein Statement von OnePlus, beziehungsweise Oppo. Weiß der Konzern von seinem Glück – steckt er am Ende selbst dahinter? Wir sind gespannt! Kottan ermittelt!

...to be continued