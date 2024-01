Das OnePlus 12 erhält mehr RAM und Speicher

Die Flaggschiff-Smartphones von OnePlus waren schon immer die mit den größten und umfangreichsten Speicherkonfigurationen im Vergleich zu vielen Alternativen anderer Android-OEMs. Das OnePlus 12 wurde zuerst in China auf den Markt gebracht, mit größerem RAM und Speicher für das Basismodell und die bislang am stärksten ausgestattete Variante. Jetzt scheint es, als ob die gleiche Speicherkonfiguration auch für die globalen Märkte übernommen wird.

OnePlus 12 mit sattem Speicher

Wie 91Mobiles unter Berufung auf den Tippgeber Ishan Agarwal berichtet, wird das OnePlus 12 in Indien mit mehr Arbeitsspeicher und integriertem Programmspeicher auf den Markt kommen. Insbesondere wird es zwei Optionen geben, wobei die Basisversion mit 12/256 GB ausgestattet sein wird, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem OnePlus 11 darstellt, das mit 8/128 GB startete. Die andere Konfiguration wird mit großzügigen 16/512 GB zum interessierten Kunden kommen.

Es ist davon auszugehen, dass diese Konfigurationen auch in anderen Ländern und in den USA erhältlich sein werden. Leider wird die Variante mit 24 GB RAM nicht weltweit, sondern nur in China erhältlich sein.

Das OnePlus 12 verfügt über Corning Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorderseite und Victus 1 auf der Rückseite. / © OnePlus

Es ist unklar, ob die verbesserten Speicher-Modelle auch einen höheren Preis diktieren werden. Aber da es Gerüchte gibt, dass Samsungs Galaxy S24-Serie einen größeren Speicher bei unverändertem Preis hat, sieht es so aus, als würde OnePlus mit den Südkoreanern gleichziehen. Auch Google verfolgte mit dem Google Pixel 8 Pro (Test) dieses Konzept, da es ebenfalls mehr Arbeitsspeicher bekommen hat.

Das OnePlus 12 verfügt über einen neuen, helleren AMOLED-Bildschirm und einem größeren 5.400-mAh-Akku, der von einem Snapdragon 8 Gen angetrieben wird. Gleichzeitig wurde das Kamerasystem des Flaggschiffs mit einem neuen 50-MP-LYT-808-Sensor von Sony auf der Rückseite überarbeitet – einer ähnlichen primären Kamera wie beim OnePlus Open (Test).

OnePlus hat bestätigt, dass es das OnePlus 12 und das preisgünstige OnePlus 12R am 23. Januar vorstellen wird. Möglicherweise werden auch die OnePlus Buds Pro 3 vorgestellt.

Findet Ihr, dass Hersteller es zum Standard machen sollten, mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz in ihren Smartphones anzubieten? Wir würden gerne Eure Meinung dazu unten in den Kommentaren lesen.