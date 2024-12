Wann wird das OnePlus 13 weltweit erhältlich sein?

In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung bestätigte OnePlus-Gründer Pete Lau, dass die weltweite Markteinführung für Januar 2025 geplant sei, obwohl das genaue Datum noch geheim ist. Eine aktuelle Werbeaktion liefert jedoch Details zur Verfügbarkeit des Geräts und lässt sogar die Tür auf für einige wenige Glückliche, die sich noch dieses Jahr ihr Modell sichern könnten.

Bereits am 18. Dezember wird nämlich laut OnePlus-Seite eine allererste Charge von 500 Geräten verkauft werden. Eine zweite Rutsche des OnePlus 13 folgt am 02. 'Januar und nochmals 500 Geräte am 06. Januar. Vielleicht besteht damit ja sogar die Chance, dass die Glücklichen, die bei der ersten Charge dabei sind, ihr Gerät sogar noch in diesem Jahr erhalten. Definitiv kommt das OnePlus 13 dann allerdings im Januar 2025 nach Deutschland.

Schon jetzt könnt Ihr Euch registrieren und dadurch die Chance auf Frühbucher-Vorteile sichern. Dazu gehören ein kostenloser Bang & Olufsen Beosound Explore Speaker oder eine kostenlose OnePlus Watch 2R. Des Weiteren wird es ein Trade-In-Programm mit einem zusätzlichen Rabatt in Höhe von 50 Euro geben.

Außerdem gibt es eine weitere Aktion, die sich an die richtet, die sich bereits jetzt auf der Seite registrieren. Ihr erhaltet dann OnePlus-Boni im Wert von 99 Euro, zahlt dafür aber lediglich einen Euro. Konkret geht es dabei um das OnePlus Bonus Drop Travel Kit, bestehend aus Tasche, OnePlus-Cap und Thermo-Becher.

Das OnePlus 13 wird in drei neuen Farbvarianten auf den Markt kommen: Arctic Dawn (weiß), Midnight Ocean (blau) und Schwarz. OnePlus verzichtet auf das charakteristische grüne Finish des OnePlus 12 (Test) und früherer Generationen. Die schwarze Variante wird mit einer kratzfesten Öko-Lederrückseite ausgestattet, wie sie auch beim chinesischen Modell zu sehen ist.

Das OnePlus 13 ist in einem neuen Öko-Leder-Finish erhältlich, bei dem kratzfestes veganes Mikrofaserleder verwendet wird. / © OnePlus

Alle Varianten verfügen über eine "Crystal Shield"-Keramikglasfront und ein Aluminiumgehäuse. Außerdem ist das OnePlus 13 noch widerstandsfähiger, da es nach IP68/IP69 staub- und wasserdicht ist, was eine Verbesserung gegenüber dem OnePlus 12 (IP65) darstellt.

OnePlus 13: Preis und Verfügbarkeit

OnePlus hat die globalen Preise für das Gerät leider noch nicht bestätigt, aber Leaks deuten darauf hin, dass die Basiskonfiguration beim schwarzen OnePlus 13 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz lautet. Die weißen und blauen Modelle werden möglicherweise mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz angeboten.

Das OnePlus 13 ist eines der ersten Geräte mit dem Snapdragon-8-Elite-Chipsatz von Qualcomm, einem leistungsstarken Upgrade des Snapdragon 8 Gen 3. Das Gerät ist außerdem mit einem größeren 6.000-mAh-Akku ausgestattet, der eine längere Akkulaufzeit bietet, und führt neue 50-MP-Periskop- und Ultra-Weitwinkel-Kameras ein. Ein weiteres bemerkenswertes Upgrade ist der schnellere Ultraschall-Fingerabdrucksensor.

Das OnePlus 13 läuft ab Werk mit OxygenOS 15, das auf Android 15 basiert, und enthält eine Reihe von KI-Funktionen. OnePlus verpflichtet sich, vier große Android-Updates und bis zu fünf Jahre lang Sicherheitspatches bereitzustellen, was im Vergleich zu dem, was Samsung und Google bieten, eher wenig ist.

Konkurrenz am Horizont

Interessanterweise soll im Januar auch Samsungs Galaxy-S25-Serie auf den Markt kommen, die mit demselben Snapdragon 8 Elite ausgestattet ist. Das bedeutet, dass wir früh im neuen Jahr bereits zwei starke Flaggschiff-Handys zu sehen bekommen, die um die Smartphone-Krone 2025 kämpfen.

Werdet Ihr auf das OnePlus 13 upgraden? Welche der neuen Funktionen sind für Euch am wichtigsten? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!