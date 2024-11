Oppo stellte im letzten Monat seine Flaggschiff-Reihe– das Oppo Find X8 und Find X8 Pro– in China vor. Es wird erwartet, dass beide Modelle bald weltweit auf den Markt kommen. Nun sind neue Details über das Spitzenmodell, das Oppo Find X8 Ultra, im Internet aufgetaucht, die auf eine stärkere Kamera und bessere Hardwareausstattung hinweisen.

Das Oppo Find X8 Ultra wird laut Leaker Digital Web Station mit einer leistungsstarken Vierfach-Kamera ausgestattet sein. Den Angaben auf Weibo zufolge wird diese von einer 50-MP-Hauptkamera mit einem großen 1-Zoll-Sensor angeführt. Dieses Modell soll auch einen neuen Multispektrumsensor enthalten, der die Farbgenauigkeit verbessern soll.

Oppo Find X8 Ultra könnte 8K-Videofähigkeit bieten

Man rechnet damit, dass das Find X8 Ultra zwei Periskop-Zoomkameras erhält: je einen 50-MP-Sensor mit 3-fach-Zoom und mit 6-fach-Zoom. Der größere Sensor der 3-fach-Zoomkamera soll mehr Details einfangen, während der erweiterte 6-fach-Zoom es ermöglicht, weit entfernte Motive mit klarer zu fotografieren. Auf dem Papier könnte diese Ausstattung dem Find X8 Ultra sogar einen Vorteil gegenüber dem Galaxy S24 Ultra von Samsung (Testbericht) verschaffen.

Kann sich das Find X8 Ultra die Kamera-Krone sichern? Das sind aktuell die besten Kamera-Handys

Das Handy verfügt außerdem über eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, und wie bei den Flaggschiffmodellen von OnePlus profitiert das gesamte Kameramodul von der Hasselblad-Integration. Außerdem könnte das Find X8 Ultra mit einem physischen Kameraauslöser ausgestattet sein, ähnlich dem Camera-Control-Feature des iPhone 16.

Das Oppo Find X8 Ultra könnte das gleiche Display haben wie das OnePlus 13. / © OnePlus

Das Oppo Find X8 Ultra soll mit einem 6,82 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet sein, das erstmals mit dem OnePlus 13 vorgestellt wurde und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits und eine Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz bietet. Das Display ist außerdem mit einem schnelleren Ultraschall-Fingerabdruckscanner ausgestattet.

Was die Rechenleistung angeht, wird das Find X8 Ultra wahrscheinlich mit dem neuen "Snapdragon 8 Elite"-Chipsatz ausgestattet sein, im Gegensatz zum Find X8 und Find X8 Pro, die in China mit dem MediaTek Dimensity 9400 angekündigt wurden. Dieser verbesserte Chip könnte 8K-Videoaufnahmen ermöglichen, eine Funktion, die bei den Standard- und Pro-Modellen nicht verfügbar ist.

Oppo Find X8 (Ultra): Globale Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Oppo hat bestätigt, dass das Find X8 und das Find X8 Pro international auf den Markt kommen werden, aber der Zeitplan und die Preise wurden noch nicht bekannt gegeben. Jüngsten Infos zufolge könnten diese Modelle bereits im Dezember oder Januar auf den Markt kommen.

Was das Find X8 Ultra angeht, so muss Oppo erst noch bestätigen, ob es außerhalb Chinas erhältlich sein wird. Weitere Details zur internationalen Verfügbarkeit erhoffen wir uns von der offiziellen Vorstellung des Modells in China.

Glaubt Ihr, dass das Find X8 Ultra mit diesen technischen Daten eine bessere Alternative zum Galaxy S24 Ultra oder Pixel 9 Pro sein könnte? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren wissen.