Perfekter Mini-PC fürs Home-Office: Geekom IT 13 richtig günstig!

Möchtet Ihr mehr Leistung für Euer Home-Office, könnt Ihr bei Geekbuying gerade einen spannenden Deal zum Geekom IT 13 finden. Mit modernem Intel-Prozessor, massig Arbeitsspeicher und Windows 11 Pro bestückt, ist der Mini-PC perfekt fürs Arbeiten geeignet. Dank eines Gutscheines bekommt Ihr hier sogar noch einmal zusätzlich Rabatt. Wie Ihr an den Coupon kommt und warum sich dieser Deal lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Geekbuying bietet drei Speichervarianten des Geekom IT 13 günstiger an

Sichert Euch zusätzlichen Rabatt durch Gutscheine

Keine zusätzlichen Versandkosten