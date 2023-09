Philips Hue Starter-Kit zum Bestpreis: Smarte Lampen so günstig wie nie!

Saturn und MediaMarkt haben derzeit ein besonderes Angebot für alle, die gerne in die Welt der smarten Beleuchtung starten möchten. Hier bekommt Ihr gerade das Starterpaket von Philips Hue für 99 Euro angeboten. Darin befinden sich nicht nur drei "White & Color"-Lampen mit einer E27-Fassung, sondern auch eine Hue-Bridge und ein Dimmschalter. In diesem Deal-Check verrät Euch nextpit, ob sich das Angebot lohnt.

In letzter Zeit gab es recht wenig spannende Angebote rund um die smarte Beleuchtung von Philips Hue. Zu dieser Erkenntnis kamen wohl auch die Elektrogiganten MediaMarkt und Saturn und haut einen echten Hammer-Deal raus. Für 99,99 Euro könnt Ihr Euch gerade ein Bundle von Philips Hue sichern, das aus drei E27-Lampen, einer Bridge und einem Dimmschalter besteht.

Affiliate Angebot Philips Hue Starterpaket bestehend aus drei E27-Color&Ambiance-Lampen, einer Bridge und einem Dimmschalter

Mit der E27-Fassung passen die Glühbirnen in die meisten handelsüblichen Lampen und lassen sich einfach via Bluetooth mit Eurem Smart Home verbinden. Bei den Lampen handelt es sich zudem um die Farb-Variante. Ihr könnt Euer Zuhause also in verschiedenen Farben erstrahlen lassen, wenn Euch weiß zu langweilig ist. Dabei könnt Ihr aus 16 Millionen Farben auswählen und die Birnen erreichen eine Lichtstärke von 800 Lux.

Noch vor wenigen Wochen kündigte Philips auf der IFA 2023 zudem an, dass die smarten Geräte des Herstellers ein Matter-Update erhalten und somit nicht nur IFTTT-Protokolle nutzen können, sondern auch den neuen Smart-Home-Standard.

Lohnt sich das Philips-Angebot von MediaMarkt und Saturn überhaupt?

Die wichtigste Frage klären wir vorab: Preislich seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut unterwegs. In der Regel kostet Euch das Starter-Set nämlich mindestens 146 Euro. Das nächstbeste Angebot liegt derzeit sogar bei 147 Euro im Netz, wodurch Ihr bei MediaMarkt und Saturn mächtig sparen könnt.

Lasst Euer Wohnzimmer dank der Beleuchtung von Philips Hue in verschiedenen Farben erstrahlen. / © Saturn

Ob sich das Angebot für Euch lohnt, müsst Ihr natürlich selbst entscheiden. Habt Ihr bereits ein Smart Home und möchtet auch smarte Beleuchtung, damit Ihr nicht ständig zum Lichtschalter rennen müsst, ist das Angebot definitiv interessant. Auch für Smart-Home-Neulinge ist der Deal etwas, denn die smarten Lampen lassen sich einfach in Euer Netzwerk integrieren und bieten einen guten Startpunkt für ein schlaueres Zuhause.

Doch auch ohne ein komplettes Smart Home zu besitzen, könnt Ihr mit den Philips Hue Lampen Strom sparen und gleichzeitig für neues Ambiente in den eigenen vier Wänden sorgen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Starter-Kit zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!