Samsung Galaxy Ring: Preis und Premium-Plan

Ausgehend von den Preisen, die Yogesh Brar auf X gepostet hat, wird der Galaxy Ring in Indien INR 35.000 (~388 Euro) kosten, während er in den USA zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten wird. Mit diesem Preis liegt der erste Samsung Ring auf einer Linie mit Premium-Alternativen der Konkurrenz wie dem Oura Ring Gen 3 und dem Ultrahuman Ring Air, die 300 bzw. 350 US-Dollar kosten.

Neben dem vollen Preis könnte Samsung auch ein Abo-Programm mit dem Ring anbieten, das zusätzliche Funktionen und tiefere Einblicke via Samsung-Health-App beinhaltet, so Brar. Dies wurde auch von Samsungs Vizepräsident Dr. Hon Pak in einem Interview mit CNBC Anfang des Jahres angedeutet.

Der Leaker ergänzt, dass der kostenpflichtige Samsung-Health-Plan weniger als 10 US-Dollar pro Monat kosten könnte und dass es sich eher um einen optionalen Premium-Service für die Nutze:/innen handelt als um einen obligatorischen.

Der Samsung Ring wurde während des MWC lediglich hinter Glas ausgestellt. / © nextpit

Sollte dies der Fall sein, wäre das keine große Überraschung, da sowohl Oura als auch Ultrahuman vergleichbare Abo-Dienste anbieten. Auch Apple und Fitbit bieten kostenpflichtige Fitness-Abonnements an, an denen sich Samsung ein Beispiel nehmen könnte. Es ist jedoch noch unklar, wie sich das auf die anderen Wearables des Unternehmens auswirken wird, z. B. auf die Galaxy-Smartwatches und die kabellosen Ohrstöpsel.

Es besteht auch immer noch die Möglichkeit, dass Samsung diese Premium-Funktionen des Geräts im ersten Jahr oder bis zu einem bestimmten Zeitraum kostenlos zur Verfügung stellt. Wir rechnen damit, dass Samsung den Galaxy Ring auf der Unpacked-Veranstaltung im Juli enthüllt, auf der die Südkoreaner auch das faltbare Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 sowie die Galaxy Watch 7 vorstellen werden.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6

Würdet Ihr den Galaxy Ring kaufen, wenn der Preis dem Gerücht entspräche? Und wärt Ihr darüber hinaus bereit, in einen Abo-Plan zu investieren?