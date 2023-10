Prime Day 2023: Smarte Video-Türklingel mit Repeater für unter 100 €!

Bereits mehr als die Hälfte des zweiten Prime Days sind verstrichen und in nicht einmal zehn Stunden endet das Deal-Spektakel. Höchste Zeit also, sich noch den ein oder anderen Deal zu schnappen. Seid Ihr auf der Suche nach einer smarten Türklingel, bietet der Händler derzeit die Aqara G4 Video-Türklingel mit passendem Repeater zum Sonderpreis an. In diesem Artikel verrät Euch nextpit alles Wichtige zum Angebot.

Aqara G4 im Angebot bei Amazon

Derzeitiger Bestpreis für die smarte Video-Türklingel

Im Paket ist auch der Aqara-Repeater enthalten