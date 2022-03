Realme GT 2 Pro im Hands-on: Realme schaltet einen Gang höher

Realme hat sein neues Flaggschiff, das Realme GT 2 Pro, am Montag, den 28. Februar, auf dem MWC 2022 in Barcelona vorgestellt. Ich war vor Ort und verrate Euch in diesem Hands-on meine ersten Eindrücke zu Realmes erstem echten High-End-Smartphone.

Design: Ein Look aus Papier Der Realme GT 2 Pro hat eine papierartige Beschichtung, die in Zusammenarbeit mit dem japanischen Industriedesigner Naoto Fukasawa aus biobasierten und nachhaltigen Materialien hergestellt wurde. Gefällt: die Textur und der gelungene und originelle Papiereffekt

das Verwenden ökologisch sensibler Materialien

sehr griffig Gefällt nicht: keine IP-Zertifizierung Die drei Farben des Realme GT 2 Pro: Paper White, Titanium Blue und Paper Green / © NextPit Wenn man von einem hochwertigen Produkt spricht, muss man zwangsläufig mit einem Künstler zusammenarbeiten, der in bestimmten Kreisen mehr oder weniger bekannt ist, ich denke, jeder hat dieses Prinzip der Hype-Ökonomie verstanden. Aber in diesem Fall gefällt mir der Vorschlag des Realme GT 2 Pro sehr gut. Die Rückseite besteht aus einem biologischen Polymer, das leichter ist als die Plastik- oder "Glasstic"-Rückseiten, die man bei anderen Herstellern findet. Das "Paper Tech Master" genannte Design ahmt die Körnung eines Blattes Papier nach. Beim Anfassen ist es recht angenehm, die raue Textur zu spüren, die an luxuriöses Briefpapier erinnert. Diese Unebenheiten der Beschichtung sorgen für eine gute Griffigkeit und sind auch nicht empfindlich für Fingerabdrücke. Kein 3,5 mm Klinkenanschluss und kein microSD-Slot / © NextPit. Das Smartphone ist in drei Farben erhältlich: Paper White, Paper Green und Titanium Blue. Die beiden erstgenannten Farben besitzen wirklich den "Vibe" des Google Pixel, den ich mag. Die dritte Alternative, eine schwarze Farbe mit bläulichen Reflexen und einer glänzenden, glitzernden Textur, hat mir weniger gefallen. Das Fotomodul auf der Rückseite ist ziemlich klassisch, aber ich finde es schön, dass die Unterschrift von Naoto Fukusawa im Siebdruckverfahren aufgebracht wurde. Genau so, wie es ein Künstler auf einem Paar Nike oder anderen Kollaborationen der Modeindustrie machen würde. Andererseits wird kein IP-Wert für die Wasser- und Staubbeständigkeit erwähnt. Ob es einem nun egal ist oder nicht, IP68 ist ein Kästchen, das man bei einem Android-Flaggschiff ankreuzen sollte.

Display: AMOLED LTPO 2.0-Panel mit 120 Hz Das Realme GT 2 Pro setzt stark auf seine neue "Super Reality"-Bildschirmtechnologie mit einem 6,7 Zoll großen LTPO-2.0-AMOLED-Panel. Es bietet eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, eine Touch-Sampling-Rate von bis zu 1000 Hz, 10-Bit-Farbtiefe und eine maximale Helligkeit von 1400 Nits. Gefällt: Sehr heller Bildschirm

GT-3.0-Modus, um die Touch-Abtastrate auf 1000 Hz zu erhöhen. Gefällt nicht: - Der Bildschirm des Realme GT 2 Pro ist vielversprechend. / © NextPit Ich möchte nicht zu sehr auf den Bildschirm eingehen, da es wenig Sinn machen würde, Euch meine Eindrücke zu schildern, die ich während eines knapp einstündigen Hands-ons bei schlechten Lichtverhältnissen gewonnen habe. Ich habe lediglich festgestellt, dass der Bildschirm des Realme GT 2 Pro sehr hell und sehr flüssig ist. Im GT-3.0-Modus kann die Touch-Sampling-Rate (wie oft pro Sekunde der Bildschirm eine Berührung registriert) auf 1000 Hz erhöht werden. Das ist auf dem Papier ein völlig verrückter Wert, der die besten aktuellen Smartphones – selbst Gaming-Smartphones – bei weitem übertrifft. Bei meinem Antesten konnte ich leider kein Spiel auf dem Realme GT 2 Pro zocken. Aber allein bei der Navigation durch die Benutzeroberfläche war die enorme Reaktionsfähigkeit des Bildschirms spürbar (Placebo-Effekt?). Die adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz ist auf dem Papier zudem eine gute Nachricht für die Akkulaufzeit. Ein Wort zur Bildschirmauflösung: Mein Kollege Rubens hatte darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung 2K recht seltsam ist. "2K" definiert Auflösungen von etwa 2000 Pixeln in der Höhe (im Querformat), was 1920 x 1080p entspricht.

während "4k" für Auflösungen von etwa 4000 Pixel in der Höhe wie 3860 x 2160p gilt. Realme spricht zwar von einer 2K- oder WQHD+-Auflösung von 3216 x 1440, aber das ist ein spezieller Modus; standardmäßig beschränkt das Realme GT 2 Pro die Auflösung auf 2412 x 1080 Pixel. Zu Farbmetrik, Helligkeit oder Bildwiederholungsrate äußere ich mich ausführlicher, wenn ich das Gerät teste.

Software: Realme UI 3.0 auf Android 12 und 4 Jahre Updates Das Realme GT 2 Pro läuft mit Realme UI 3.0 auf Basis von Android 12. Erfreulich ist, dass Realme seinen Update-Support verlängert hat. Auf die Oberfläche möchte ich zunächst auch nicht weiter eingehen. Stattdessen möchte ich Euch anbieten, Realme UI 3.0 einem vollständigen Test zu unterziehen. Schaut Euch alternativ meinen Test des Realme 9 Pro+ an, in dem ich ausführlicher auf das Overlay von Realme eingehe. Realme hat seine Update-Politik ausgeweitet und bietet drei Hauptversionen von Android und vier Jahre Sicherheitsupdates fürs Realme GT 2 Pro an. Das ist eine ziemlich gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass der Hersteller sich normalerweise an das Minimum dessen hält, was bei Android One üblich ist: zwei Android-Versionen und drei Jahre Sicherheitspatches. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass Hersteller wie Realme, die dafür bekannt sind, dass sie hauptsächlich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis abzielen, beginnen, ihre Updatepolitik grundlegend überdenken.

Leistung: Snapdragon 8 Gen1 In diesem Abschnitt gibt es nichts zu sagen, da ich keine Benchmarks gestartet habe und auch nicht auf dem Realme GT 2 Pro spielen konnte. Beachtet lediglich, dass es mit dem Snapdragon 8 Gen1 ausgestattet ist, dem neuesten mobilen High-End-Prozessor von Qualcomm. Wie mein Kollege Ben in seinem ausführlichen Test des Oppo Find X5 Pro feststellen konnte, stellt die Leistung des Snapdragon 8 Gen1 einen deutlichen Sprung nach oben in Sachen Leistung dar. Ein Snapdragon bedeutet auch Überhitzung. Um dem entgegenzuwirken, verfügt das Realme GT 2 Pro über eine Dampfkühlkammer aus neun Schichten Edelstahl, um die Temperatur um 3 Grad Celsius zu senken. Ich werde im Test sehen müssen, wie sich das Smartphone verhält und ob es die thermische Drosselung eindämmen kann oder nicht.

Foto: 150° FOV und Mikroskop-Modus Das Realme GT 2 Pro hat eine Triple-Kamera auf der Rückseite. Die Hauptkamera setzt auf einen Sony IMX766 mit 50 Megapixel, die Ultraweitwinkel-Kamera auf einen Samsung JN1 mit ebenfalls 50 Megapixel und einem 150°-Sichtfeld. Die dritte im Bunde ist eine 40x-Mikroskopkamera. Das dreifache Kameramodul des Realme GT 2 Pro / © NextPit. Auch hier kann ich noch kein Urteil fällen. Auf dem Papier finde ich die Tatsache interessant, dass das Ultraweitwinkelobjektiv ein Sichtfeld von 150° bietet, während man bei den meisten anderen Smartphones auf 120° beschränkt ist. Wenn Ihr den Ultraweitwinkel voll zelebrieren wollt, gibt's sogar einen Fischaugenmodus. Andererseits finde ich es immer noch schade, dass ein Android-Flaggschiff kein dediziertes Teleobjektiv hat, auch wenn Realme uns nicht mit einem traditionellen 2-MP-Makrosensor belästigt. Stattdessen bietet uns der Hersteller ein Mikroskop-Objektiv an, das eine 40-fache Vergrößerung aus nächster Nähe erzielen kann. Ich persönlich halte das für eine Spielerei, aber ich weiß, dass mein Kollege Ben diese Mikroskop-Funktion beim Oppo Find X3 Pro im letzten Jahr geliebt hat. In dieser Preisklasse hat das Realme GT 2 Pro jedenfalls ordentlich zu kämpfen, will es mit den besten Kamera-Smartphones mitspielen.

Akku: 5000 mAh Akku und 65 Watt Schnellladefunktion Das Realme hat einen 5000-mAh-Akku, der vom kabelgebundenen SuperDart-Charge-Schnellladegerät mit 65 Watt geladen wird. 5000 mAh sind für ein Android-Flaggschiff im Jahr 2022 sehr gut. Es bleibt abzuwarten, wie stark sich der 2K-Bildschirm und der Snapdragon 8 Gen1 auf die Akkulaufzeit auswirken. Was das Aufladen angeht, ist ist das Angebot von Realme ziemlich durchschnittlich. 65 Watt per Kabel sind für 99 % der Nutzer völlig ausreichend. Der Hersteller hätte aber durchaus an Wireless Charging denken dürfen, wie es sich für ein Flaggschiff gehört. Ich war auch ziemlich enttäuscht, dass das Realme GT 2 Pro nicht die neue Ladetechnologie von Realme einführte. Sie heißt "UltraDart Charge", liefert eine Leistung von 150 Watt und lädt ein kompatibles Smartphone innerhalb von 5 Minuten von 0 auf 50 Prozent auf. Realme hat angekündigt, dass diese Technologie auf dem Realme GT 3 Neo, dem künftigen Mittelklasse-Stern des Herstellers, eingeführt wird. Ich hätte es für sinnvoller gehalten, wenn Realme diese Technologie zuerst auf seinem Premiummodell eingesetzt hätte.

Datenblatt Technische Daten des Realme GT 2 Pro Produkt Realme GT 2 Pro Abbildung Farben Paper White, Paper Green, Titanium Blue Abmessungen & Gewicht 74,7 x 163 x 8,18 mm | 189 g Display AMOLED LTPO 2.0 | 6,7 Zoll | WQHD+ 3216 x 1440 Pixel | Bildwiederholrate 1-120 Hz | max. Helligkeit 1400 nits | Touch-Sampling-Rate 1000 Hz Speicher 8/128 GB | 12/256 GB CPU & GPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 | Adreno 730 OS RealmeUI 3.0 basierend auf Android 12 | 3 große Updates + 4 Jahre Sicherheitspatches. Kamera Weitwinkel-Hauptobjektiv : 50 MP | Blende f/1.8 | OIS | Multidirektionaler PDAF

: 50 MP | Blende f/1.8 | OIS | Multidirektionaler PDAF Ultraweitwinkelobjektiv : 50 MP | Blende f/2.2 | 150° FOV

: 50 MP | Blende f/2.2 | 150° FOV Mikroskopisches Objektiv : 40 MP | Blende f/3.0 | AF | 40-fache Vergrößerung

: 40 MP | Blende f/3.0 | AF | 40-fache Vergrößerung Selfie: 32 MP | Blende f/2.4 Video Rückseite : 8K und 4K bei 30/60 FPS | 1080p bei 30/60/240 FPS | Gyro-EIS

: 8K und 4K bei 30/60 FPS | 1080p bei 30/60/240 FPS | Gyro-EIS Selfie: 1080p bei 30 FPS Akku 5000 mAh | Schnellladung per Kabel SuperDart 65W | keine drahtlose Aufladung Audio Doppelte Stereolautsprecher | kein 3,5-mm-Klinkenanschluss Preis 749 € | 849 €