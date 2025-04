EcoFlow: Diese Balkonkraftwerkspeicher umgehen das Einspeiselimit

Balkonkraftwerk neu gedacht: EcoFlow Stream Serie

Einspeisebeschränkungen sind da, um eingehalten zu werden. Doch was, wenn man mehr aus seiner Solaranlage herausholen will? EcoFlow bietet mit den Modellen Stream Ultra X, Stream Ultra und Stream Pro leistungsstarke Batteriespeicher, die mehr können, als nur speichern. Sie fungieren auch als Wechselrichter. Das bedeutet, sie bringen nicht nur Energie, sondern können diese auch sinnvoll ins Hausnetz integrieren. Dank der smarten Vernetzung des Ecoflow-Systems könnt Ihr Eure Geräte mit mehr Solarstrom versorgen, ohne dabei Gefahr zu laufen, die 800-Watt-Einspeisung in das öffentliche Netz zu überschreiten.

Kreative Nutzung der Solarbatterien

Eine der bemerkenswerten Innovationen der Stream-Serie ist der neu gedachte "Plug-in"-Ansatz. Diese Solarbatterien lassen sich überall im Haus in eine Steckdose einstecken und umgehen so die Einspeisegrenze, indem sie überschüssigen Solarstrom zusätzlich einspeichern. Oder diesen bei Bedarf für Geräte mit höherem Stromverbrauch passend freigeben. Das System verteilt die überschüssige Energie so, dass nie mehr als die erlaubten 800 Watt eingespeist werden. Flexibel können die Speicher in mehrere Räume verteilt werden und mit dem Smart-Feature von EcoFlow bleibt dabei die Kontrolle über den Energiefluss stets in Eurer Hand. Dadurch sinkt Eure Stromrechnung, ohne dass Ihr Euch um mühsame manuelle Anpassungen kümmern müsst.

Der Dual-Mode: Mehr als nur eine Funktion

Mit dem neuen 2.300 Dual-Mode Bypass AC-Ausgang wird die Stream-Serie zu einem vielseitigen Werkzeug für Euren Energiebedarf. Haushaltsgeräte lassen sich direkt mit Solarstrom betreiben, sei es im Haus oder unterwegs beim Campen. Die Möglichkeiten reichen von Kaffeemaschinen bis hin zu Klimaanlagen – alles ohne Netzbelastung. Voraussetzung ist natürlich, dass die Solarbatterien zuvor ausreichend Strom mit den Solarmodulen geladen haben, um den Bedarf der Geräte zu decken. Doch genau an dieser Stelle setzt der neue Dual-Mode-PV-Eingang an. Bis zu 2.800 Watt Ladeleistung von Solarstrom ist dabei möglich, je nach Modell. Bei der Stream Ultra profitiert ihr von 2.000 Watt Solarstrom sowie einer zusätzlichen 800 Watt Einspeiseleistung des Wechselrichters. Die Stream Pro bietet hierbei 2.300 Watt Ladeleistung. Die Module Stream Ultra und Pro bieten so Lösungsansätze für größere Haushalte oder Wohnungen mit höherem Energiebedarf.

Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Die neue Stream-Serie startet mit attraktiven Preisen in Deutschland. Dabei profitiert Ihr weiterhin von der weggefallenen Mehrwertsteuer auf die Solarbatterien:

Für Neugierige bietet sich zwischen dem 15. April und 31. Mai die Gelegenheit, die Stream Ultra zum Einführungspreis von 999 Euro zu sichern. Die Zukunft der Solartechnologie ist schon jetzt Realität. EcoFlow zeigt, dass die Grenzen nur solange existieren, bis jemand sie neu definiert. Betrachtet die Stream-Serie als Möglichkeit, ein System auf Euren individuellen Energiebedarf maßzuschneidern. Denn wie man es bereits von anderen Produkten der Reihe kennt, darf auch hier ein modularer Erweiterungsansatz nicht fehlen. Die Stream AC Pro startet mit 1,92 kWh Speicherkapazität, kann aber auf stolze 21 kWh erweitert werden. Von kleinen bis großen Systemen ist somit vieles flexibel möglich.

