Slow-Motion für Eure Videos: Samsung bringt AI-Feature auf ältere Geräte

Welches Samsung Galaxy bekommt die neue Funktion?

In einem Forumspost hat ein Moderator der Samsung Community weitere Details zur "Instant Slow-Mo"-Funktion genannt und erklärt, dass der Hersteller plant, sie auf Geräten mit dem Snapdragon 8 Gen 2 zu integrieren. Das bedeutet, dass das Galaxy S23 (Ultra), das Galaxy Z Fold 5 (Test), das Galaxy Z Flip 5 (Test) und die Galaxy Tab S9-Serie diese Funktion erhalten.

Das Galaxy-AI-Feature nutzt die NPU und GPU des Chips, um den Slow-Motion-Effekt zu erzielen. Der Moderator beschrieb weiter, dass die Funktion dem Heranzoomen bestimmter Bereiche eines Fotos ähnelt, um kleinere Objekte aus der Entfernung zu erkennen. Bei der Zeitlupe ist sie jedoch zeitlich begrenzt und vergrößert den Zeitraum zwischen den einzelnen Bildern eines aufgenommenen Videos.

Galaxy AI in Aktion: Unser Test zum Samsung Galaxy S24 Ultra

Das erklärt auch die Einschränkung der neuen KI-Funktion. Nur logisch also, dass ältere Galaxy-Modelle mit einem Uralt-Chipsatz dies nicht unterstützen. Es erfordert nämlich eine Menge Rechenleistung und maschinelle Lernressourcen, um auf eine Benutzereingabe innerhalb von 16,6 ms zu reagieren, wie etwa bei Videos mit 60 fps.

Neben der sofortigen Zeitlupenwiedergabe, die Ihr beispielsweise für Videos Eurer Galerie nutzen könnt, soll der neue Videoeditor, der die Bearbeitung von Zeitlupenvideos unterstützt, laut Samsung auf ausgewählten älteren Geräten verfügbar sein. Samsung plant außerdem, Die Instant Slow-Mo-Funktion noch einmal zu verbessern. So soll eine höhere Kompatibilität der Wiedergabe, des Teilens und der Bearbeitung für 10-Bit-Farbtiefen und Videos mit einer Auflösung von 480p sowie dem .mov-Format erfolgen.

Der direkte Vergleich: Die besten Samsung-Smartphones 2024

Es ist noch unklar, wann Samsung die neue Funktion implementiert. Es ist anzunehmen, dass der Hersteller den Slow-Mo-Effekt zusammen mit den anderen Galaxy AI-Funktionen in einem einzigen Software-Update veröffentlicht. Zusätzlich ist es möglich, dass Samsung die One UI 6.1, die auf Android 14 basiert, in den kommenden Wochen auch auf älteren Geräten zum Download bereitstellt.

Lest auch: Unser Test zum Samsung Galaxy S24

Neben der Instant-Slow-Mo-Funktion sollen laut der Vergleichsseite von Samsung UK auch "Circle to Search", das zuerst für das Google Pixel 8 erscheinen sollte, Note Assist, Photo Assist und das Live-Translation-Feature für eine Vielzahl von Galaxy-Geräten implementiert werden.

Habt Ihr die neuen KI-Funktionen des Galaxy schon ausprobiert? Welche davon findet Ihr am praktischsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.