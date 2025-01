Galaxy A16 5G im Test: 180 Euro für die nächsten sechs Jahre

Noch nicht lange auf dem Markt und schon zu Preisen unter 200 Euro zu haben: Das Galaxy A16 5G ist ein weiteres Einsteiger-Smartphone von Samsung. Es erinnert optisch stark an das Vorgängermodell und lässt sich am besten am etwas größeren Display erkennen. Schauen wir genauer hin zeigt sich allerdings: Das A16 5G ist mit Blick auf die Zukunft ein noch besserer Deal als das A15 5G. Warum, klärt der Test bei nextpit!