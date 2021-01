Samsung Galaxy S21: So nutzt Ihr die neuen Kamera-Funktionen

Die Regie-Ansicht, der neue Zoom Lock oder auch 10-Bit-RAW – die Kamera-Features des Samsung Galaxy S21 bieten Euch neue Möglichkeiten zur Aufnahme von Videos und Bildern. Auch wenn es einige der Funktionen schon in Vorgängermodellen oder in anderen Samsung-Smartphones gab, erkläre ich Euch in meiner Anleitung die spannenden Foto-Features des S21, S21+ und S21 Ultra.

Um direkt zu den Features zu gelangen: Die nachfolgenden Kamera-Funktionen könnt Ihr auf allen Geräten des im Januar 2021 vorgestellten Galaxy S21-Lineups benutzen. Zwar bietet das S21 Ultra eine leistungsstärkere Kamera, die Vorteile zeigen sich allerdings eher in der Qualität und in Vorteilen innerhalb eines Features. Zu letzteren gelangt Ihr direkt über die folgenden Links:

Inhalt

All diese Funktionen findet Ihr in der vorinstallierten Kamera-App von Samsung. Dort findet Ihr mit dem Nachtmodus oder dem Porträtmodus natürlich weitere Features. Ich konzentriere mich aber auf Funktionen, die man in dieser Form nicht in jedem Handy findet.

Beginnen wir mit dem Feature "8K Video Snap"! Dabei handelt es sich im Grunde genommen nur um eine Exportfunktion für Einzelbilder, die Ihr in einem 8K-Video aufgenommen habt. Die Auflösung der Aufnahmen beträgt somit 7.680 x 4.320 Pixel, was somit in etwa ziemlich beeindruckenden 33 Megapixeln entspricht. Im Vergleich zu exportieren Full-HD oder 4K-Bildern könnt Ihr den Bildausschnitt nachträglich also verlustfreier verändern.

Um das Feature zu nutzen, müsst Ihr zuallererst den Videomodus in der Kamera-App ansteuern. Das anschließende Vorgehen seht Ihr auf den folgenden Bildern:

Im 8K-Modus könnt Ihr Bilder mit 33 Megapixeln extrahieren. / © NextPit

Wählt in der Videoauflösung den Eintrag 8K / 24 aus (nur bei der Hauptkamera)

Nehmt nun ein Video von Eurem Motiv auf

Steuert das Video nun in der Galerie an, spielt es ab und stoppt es am gewünschten Moment

Sucht Euch das beste Einzelbild über den Scroll-Balken aus

Tippt das Screenshot-Symbol an und schon landet das 8K-Foto in Eurer Galerie

Die Bildrate bei 8K-Videos ist auf 24 Bilder begrenzt. Daher kann es sein, dass das Galaxy S21 die Belichtungszeit der einzelnen Frames auf bis zu 1/30 Sekunden anhebt. Somit solltet Ihr 8K Video Snap bei möglichst viel Licht nutzen. Denn je länger die Belichtungszeit ist, desto höher ist die Gefahr von Bewegungsunschärfe, was gerade bei exportierten Einzelbildern blöd aussieht.

Im Modus "Single Take" nehmen die neuen S21-Modelle gleichzeitig Bilder mit verschiedenen Brennweiten und Videos mit verschiedener Geschwindigkeit auf. Maximal 15 Sekunden lang könnt Ihr so ein Motiv aufnehmen, den Winkel ändern und Euch beim Bildaufbau austoben. In der Galerie-App könnt Ihr anschließend aus einer Vielzahl an Bildern und Videos wählen, die im Single Take entstanden sind.

Das Feature "Single Take" erlaubt Euch unter anderem das Wechseln der Brennweite im Nachhinein. / © NextPit

Steuert in der Kamera-App den Menüpunkt "Single Take" an

Hier wählt Ihr aus, wie lang die Aufnahme sein soll

Nehmt maximal 15 Sekunden lang ein Video von dem Motiv aus

Automatisch erstellt das Galaxy S21 anschließend Bilder und Videos aus den Aufnahmen. / © NextPit

Steuert nun die Galerie an und per Tipp auf "Single Take" eines der Bilder oder Videos aus

Der Modus ist besonders praktisch, wenn Ihr ein Motiv nicht lange sehen könnt. Denn dank Single Take kümmert Ihr Euch um den Bildaufbau, um die Brennweite und um den Stil einfach später.

Habt Ihr beim Drehen von Videos ein wenig mehr Zeit, solltet Ihr das Feature "Regie-Ansicht" kennen. Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um einen Aufnahmemodus, der Euch gleichzeitig die Live-Sucherbilder aller Kameras anzeigt. Zudem könnt Ihr dank der Regie-Ansicht auch gleichzeitig Selfie-Videos und Aufnahmen der Hauptkamera festhalten.

Im Modus "Regie-Ansicht" könnt Ihr die Live-Vorschau der Triple-Kamera im Blick behalten. / © NextPit

Steuert das Menü "Mehr" in der Kamera-App an

Wählt hier "Regieansicht"

Am rechten Bildschirmrand seht Ihr nun die Live-Vorschau der einzelnen Kameras

Das Symbol am linken oberen Bildschirmrand steuert die Einblendung des Selfie-Bildes

Hinweis: Während das Selfie-Bild auch im späteren Video zu sehen ist, wird immer nur eine Brennweite aufgezeichnet.

Den Space-Zoom kennt Ihr bereits aus vorigen Samsung-Smartphones, beispielsweise dem Galaxy S20 Ultra oder dem Note 20 Ultra. Neu hinzugekommen ist aber der sogenannte "Zoom-Lock". Hier hält das Galaxy S21 recht clever an Motiven fest und schafft es so, Bewegungen bei hohen Zoomstufen noch ein wenig besser zu unterbinden. Beim Motivwechsel "klebt" das vorige Motiv dabei ein wenig in der Bildmitte fest.

Der neue Zoom-Lock! / © NextPit

Wischt auf der Zoom-Auswahl in der Bildvorschau nach unten, um zum Space-Zoom zu gelangen

Nehmt nun das gewünschte Motiv in den Fokus und tippt für eine Sekunde auf das Display

Nun sollte das Motiv mittig zentriert bleiben und stabilisiert werden

Zoom-Lock sorgt zwar nicht unbedingt für bessere Fotos, die Standard-Aufnahmen des Space-Zoom sind natürlich auch stabilisiert, aber für die Motivauswahl ist das Feature durchaus praktisch. Zum Beobachten von Vögeln oder Flugzeugen ist die Funktion ebenfalls von Vorteil.

Ganz kurz möchte ich noch auf die Formate, beziehungsweise "Standards", in den neuen Galaxy S21-Modellen eingehen. Dabei ist nur die Bittiefe im RAW-Format neu, aber für bessere Fotos und Videos solltet Ihr das 10 Bit RAW und Videoaufnahmen in HDR10+ kennen.

Bei Aufnahmen mit 10-Bit-RAW speichert das Galaxy S21 zusätzlich zu den JPEG (oder HEIF)-Aufnahmen der Kamera auch noch die Rohdaten des Sensors ab. Während bei 8 Bit maximal 256 Farbwerte pro Pixel gespeichert werden können, sind es bei 10 Bit bereits 1.024. Somit können die Aufnahmen theoretisch statt knapp 16,7 Millionen Farben mehr als 1 Milliarden Farben enthalten. RAW-Aufnahmen müsst Ihr nach der Aufnahme allerdings in einem Bildbearbeitungsprogramm "entwickeln" und erlebt dabei deutlich weniger Qualitätsverluste bei der Bearbeitung.

Auf diesem Screenshot seht Ihr, dass HDR10+ zu unschönen Artefakten führen kann. / © NextPit

Der HDR10+-Standard ermöglicht es, bei Videoaufnahmen einen höheren Kontrast und mehr Helligkeit aufzunehmen. Der Standard wurde von Samsung und Amazon Video selbst entwickelt und wird unter anderem auf den eigenen UHD-Fernsehern des Herstellers unterstützt. Besitzt Ihr einen solchen Fernseher, erlebt Ihr den Unterschied am besten selbst. Allerdings entdeckte ich beim Ausprobieren sehr viele Artefakte – etwas, was ich für meinen Test noch weiter untersuchen werde.

Sind Fragen zu den Kamera-Features des Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra offen geblieben? Dann schreibt mir in den Kommentaren und ich ergänze Unklarheiten im Artikel!