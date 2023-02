Comeback der Fan-Edition: Gute Chancen für ein Samsung Galaxy S23 FE!

Unter normalen Umständen hätte uns Samsung vermutlich vergangenen Monat das Galaxy S22 in der Fan-Edition offiziell vorgestellt. Aber was ist schon normal? Denn bis jetzt gibt es kein zum Galaxy S22 FE, was darauf hindeutet, dass die Serie eingestellt wurde. Doch nun könnte es mit dem Samsung Galaxy S23 FE ein unerwartetes Comeback geben!

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Samsung die Fan-Edition-Reihe nicht ganz aufgegeben hat.

Samsung könnte das Galaxy S23 FE irgendwann zwischen August und September vorstellen.

Das Budget-Flaggschiff würde höchstwahrscheinlich ausgewählte Spezifikationen mit dem Galaxy S23 teilen.