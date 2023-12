Samsung Galaxy S23 FE vorbestellen: Erstes Angebot bei LogiTel aufgetaucht!

Wartet Ihr schon gespannt auf das neue Samsung Galaxy S23 FE? Dann solltet Ihr jetzt schnell zu LogiTel, denn der Händler hat das neue Smartphone bereits zur Vorbestellung freigegeben, noch bevor Samsung es im eigenen Shop gelistet hat. Bisher ist das Gerät lediglich in den USA für 599 US-Dollar zu haben und sollte in Deutschland eigentlich erst im Frühjahr 2024 erscheinen. Bei LogiTel passiert das sogar noch in diesem Jahr.

Mein Kollege Casi konnte das Samsung Galaxy S23 FE bereits einem ersten Test unterziehen. Hier sind vor allem die gute Performance des Exynos 2200 mit 8 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher, das (wieder einmal) großartige Display mit 120-Hz-Bildwiederholfrequenz und das ausgewogene Kamera-Lineup direkt positiv aufgefallen. Allerdings waren fehlende Infos zur Veröffentlichung und ein ungewisser Preis ein Wermutstropfen, den wir mit dem LogiTel-Angebot nun endlich aus dem Weg räumen können.

Schön, dass Samsung sich bei den Kameras ür das schwebende Design entschieden hat, anstelle einer Kamera-Insel. / © nextpit

Der Händler bestätigt die Auslieferung des Samsung-Smartphones (zur Bestenliste) ab dem 15. Dezember 2023 und bietet zudem noch einen wirklich spannenden Tarif an, den nextpit natürlich für Euch gecheckt hat.

Das Samsung Galaxy S23 FE mit Vodafone-Tarif im Check

Kommen wir zum wichtigsten Aspekt: den Kosten. Schätzungen zufolge soll das Smartphone hierzulande einen Preis von rund mehr als 700 Euro erzielen. Bei LogiTel zahlt Ihr gerade einmalig 53,99 Euro, 49 Euro für das Smartphone und 4,99 Euro für den Versand, sowie 34,99 Euro im Monat für das S23 FE mit passendem Vodafone-Tarif und Galaxy Buds FE (Test). Hier stehen Euch 35 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Anbieters und eine maximale Download-Bandbreite von maximal 500 MBit/s zur Verfügung.

Samsung-Deal Gerät Samsung Galaxy S23 FE Tarif Vodafone Smart Lite Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 5G / LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 34,99 € Einmalige Kosten 53,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 893,75 € Wechselbonus 100,00 € Zum Angebot*

Leider wissen wir nicht genau, wie viel das Samsung Galaxy S23 FE kosten soll. Bringt Ihr bei diesem Angebot jedoch Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch einmal 100 Euro Rabatt in Form eines Wechselbonus. Die Anschlussgebühr müsst Ihr zwar zahlen, bekommt sie aber durch die "Mein Vodafone"-App wieder erstattet.

Sind die Vermutungen also korrekt und Ihr müsst über 700 Euro für das Gerät zahlen, bleiben hier nach Abzug aller regulären Kosten und des Wechselbonus kaum noch Gebühren für den 5G-Tarif übrig. Dementsprechend ist dies nicht nur der Erste, sondern auch ein wirklich spannender Deal. Wartet Ihr schon sehnsüchtig darauf, bis Ihr das neuen Samsung Galaxy S23 FE vorbestellen könnt, ist jetzt Eure Zeit gekommen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy S23 FE ein passendes Weihnachtsgeschenk für Euch? Lasst es uns wissen!