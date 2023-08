Samsung Galaxy S23: Update liefert neue Kamerafunktionen

Der August scheint ein arbeitsreicher Monat für Samsung zu sein, denn das Unternehmen rollt weiterhin mehrere Software-Updates aus, darunter One UI 5.1.1 für die faltbaren Galaxy-Smartphones und One UI 6 in der Beta-Version für die Galaxy-S23-Serie. Der August-Sicherheitspatch für Galaxy-S23-Nutzer:innen wurde bereits Anfang des Monats ausgeliefert, aber erst gestern wurde das Changelog veröffentlicht, das zahlreiche Kamerafehlerbehebungen und auch neuen Funktionen für das Trio enthält.