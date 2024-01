Samsung Galaxy S24: Jetzt noch vorab registrieren und Bonus sichern!

In wenigen Tagen ist es so weit und Samsung präsentiert uns die neue Galaxy-S-Serie. Doch bevor Ihr die Geräte überhaupt vorbestellen könnt, haben einige Händler bereits die ersten Aktionen ausgerufen, die Ihr noch bis zum offiziellen Launch am 17. Januar wahrnehmen könnt. Möchtet Ihr bis zu 250 Euro für Euer altes Smartphone, einen 500-Euro-Gutschein gewinnen oder einen Direktabzug über 100 Euro, verrät Euch nextpit, wie Ihr an die Vorab-Boni kommt.

Wie in jedem Jahr präsentiert Samsung seine neue Flaggschiff-Reihe recht früh. Bereits am 17. Januar ist es so weit und das Galaxy-Unpacked-Event von Samsung, also das offizielle Launch-Event, findet statt. Seid Ihr schon ganz heiß auf die neuen Geräte, habt Ihr bereits jetzt die Möglichkeit Euch unterschiedliche Boni zu sichern.

Allerdings solltet Ihr Euch hier beeilen. Denn die hier genannten Aktionen gelten nur, solange Ihr die Geräte noch nicht vorbestellen könnt. Erfahrungsgemäß sollte dies im Anschluss an das Samsung-Event bereits möglich sein. Die hier genannten Aktionen sichern Euch zudem keines der Smartphones. Ihr registriert Euch lediglich bei den jeweiligen Anbietern, um Euch den Bonus Eurer Wahl, zusammen mit den Vorbesteller-Boni zu sichern.

Jetzt schon für das Samsung Galaxy S24 anmelden

Bisher nehmen jedoch nur eine Handvoll Händler und Provider an den Aktionen teil. Neben dem Samsung-Shop gibt es auch im Jahr 2024 wieder etwas bei Amazon, o2, MediaMarkt und Sparhandy/Deinhandy noch vor dem eigentlichen Launch für Euch. Über einen Klick auf einen der folgenden Links kommt Ihr zum Shop in diesem Artikel, für den Ihr Euch am meisten interessiert.

Das Samsung Galaxy S24 direkt im Samsung-Shop

Möchtet Ihr das neue Smartphone direkt beim Hersteller kaufen, könnt Ihr dies entweder mit oder ohne Tarif tun. Wie das genau funktioniert, erfahrt Ihr in wenigen Tagen ebenfalls auf nextpit. Registriert Ihr Euch jedoch bis zum Launch der Flaggschiffe, bekommt Ihr einen Direktabzug von 50 Euro und nehmt zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, bei dem Ihr noch einmal 500 Euro für den Samsung-Shop gewinnen könnt. Letzteres gilt allerdings nur für Samsung-Member.

Affiliate Angebot Samsung-Shop Registriert Euch direkt bei Samsung, um Euch einen Direktabzug von 50 Euro zu sichern. Samsung-Member haben die Chance auf einen 500-Euro-Gutschein.

Bald auch mit dem Samsung Galaxy S24? Die besten Smartphones 2024

Gut und günstig – Das Galaxy S24 bei Sparhandy und Deinhandy

In der Vergangenheit gab es bei den Anbietern Sparhandy und Deinhandy zum Release der neuen Galaxy-S-Reihe immer wieder spannende Tarif-Deals. Möchtet Ihr Euch eines der Geräte mit einem günstigen Tarif in einem der drei großen Netze sichern, seid Ihr bei diesen Shops gut aufgehoben. Hier sichert Ihr Euch 250 Euro Trade-In-Bonus, zusätzlich zum Wert Eures alten Smartphones und könnt Euch für das Gewinnspiel registrieren, bei dem Ihr ein neues Samsung Galaxy S24 gewinnen könnt.

Affiliate Angebot Sparhandy & Deinhandy Sichert Euch die Gewinnchance auf ein neues Samsung Galaxy S24 und zusätzlich 250 Euro Trade-In-Bonus

Ins Netz der Telefónica – das Samsung Galaxy S24 bei o2 vorbestellen

Liebäugelt Ihr mit einem Tarif von o2, zusammen mit dem neuen Samsung Galaxy S24, habt Ihr auch hier die Möglichkeit Euch einen spannenden Bonus zu sichern. Anders als bei den anderen Anbietern dieser Liste erhaltet Ihr hier keinen direkten Geldwert als Bonus oder die Chance auf ein Gewinnspiel, sondern bekommt die JBL Live 770 NC gratis als Vorbesteller dazu.

Affiliate Angebot o2 Sichert Euch die Over-Ear-Kopfhörer JBL Live 770 NC gratis zur Vorbestellung dazu!

Das Samsung Galaxy S24 bei Amazon vorbestellen

Habt Ihr bereits einen Tarif und möchtet Euch einfach das neue Samsung Galaxy S24 vorbestellen, seid Ihr mit Amazon gut bedient. Erfahrungsgemäß liefert das größte Online-Versandhaus die Gerät am schnellsten aus und so bekommt Ihr zusätzlich zum Vorbesteller-Bonus noch einmal 100 Euro für Euer Wunschgerät direkt an der Kasse abgezogen.

Affiliate Angebot Amazon Sichert Euch bei Amazon zusätzlich zum Vorbesteller-Bonus noch einmal 100-Euro-Direktabzug

Günstige Tarife – Die neue Galaxy-S-Serie in der MediaMarkt-Tarifwelt

Auch MediaMarkt steigt in das Rennen um den besten Vorab-Bonus ein. Der Elektrofachmarkt bietet Euch einen direkten Rabatt von 100 Euro auf Euer neues Samsung Galaxy S24 und zusätzlich gibt es noch einmal 100 Euro als Trade-In-Bonus. Dieser wird noch einmal zusätzlich auf den Wert Eures Altgeräts gerechnet.

Affiliate Angebot MediaMarkt-Tarifwelt Hier gibt es 100-Euro-Direktabzug und einen zusätzlichen Trade-In-Bonus von weiteren 100 Euro!

Das Samsung Galaxy S24 wird am 17. Januar vorgestellt

Wie bereits erwähnt, müsst Ihr Euch hier etwas beeilen. Die Vorabregistrierung gilt nur bis zum Unpacked-Event am 17. Januar. Dann wissen wir nicht nur genau, was die Smartphones auf dem Kasten haben, sondern auch, welche Vorbesteller-Boni Euch sonst noch erwarten. Für alle ungeduldigen findet Ihr nachfolgend noch einige spannende Artikel rund um die neuen Samsung-Flaggschiffe:

Was haltet Ihr von den Aktionen? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Registriert Ihr Euch bereits vorab oder habt Ihr noch andere Angebote gefunden, die uns entgangen sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!