Alle Jahre wieder launcht Samsung früh im neuen Jahr ein Galaxy-S-Modell, eine Plus-Variante, sowie das Ultra-Flaggschiff. Jetzt deutet das von Evan Blass geleakte Bild zur Launch-Veranstaltung aber die Vorstellung von gleich vier Geräten anzukündigen. Logischerweise ist Samsung zu diesem Zeitpunkt keine Information zu diesem ominösen vierten Handy zu entlocken, sodass wir lediglich spekulieren können, ob die Südkoreaner neben dem erwarteten Galaxy-S25-Dreigestirn auch noch das möglicherweise Galaxy S25 Slim getaufte Modell aus dem Hut zaubert.

Dürfen wir uns auf vier Galaxy-S25-Modelle freuen?

Leaker Evan hat einen langen Rekord, was präzise Voraussagen und Enthüllungen angeht. Daher müssen wir das geleakte Bild definitiv ernst nehmen. Werft einfach selbst einen Blick drauf und schreibt uns in den Kommentaren, was Eure Eindrücke sind.

Was für ein viertes Handy sehen wir hier auf dem Bild? / © Evan Blass (@evleaks)

Was wir erkennen können, scheinen vier aneinander gelegte Smartphones zu sein, und das erhöht die Spannung aufs Unpacked-Event natürlich noch einmal signifikant. Schon länger gibt es Gerüchte um ein besonders schlankes Galaxy-Premium-Handy, das die Reihe erweitern soll.

Neben diesem mysteriösen vierten Modell verblasst fast die erneute Bestätigung dafür, dass die Vorstellung am 22. Januar erfolgen wird. Vermutet wird hier San Francisco als Event-Location. Möglich, dass wir zur CES Anfang Januar dann auch offizielle Bestätigung von Samsung bekommen. Für die Messe ist nämlich zumindest angesagt, dass Samsung in einer Keynote über die neuesten KI-Neuerungen für seine Galaxy AI sprechen wird.

Lasst uns noch kurz über die Farben zumindest der üblichen drei Modelle sprechen, denn auch da hat Evan Infos ausgebuddelt. Demnach soll es Basismodell und Plus-Alternative in sieben Varianten geben, und auch das Ultra erhält demnach sieben Titanium-Varianten:

S25 / S25+: Blue Black,Coral Red, Icy Blue, Mint, Navy, Pink, Gold, Silver

S25 Ultra: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold, Titanium Silver Blue, Titanium White Silver

Ob die Farben tatsächlich stimmen, wir wirklich vier Galaxy-S25-Modelle sehen, die Preise stabil bleiben und all das dann auch am 22. Januar vorgestellt wird? Spätestens in etwa einem Monat haben wir darüber ebenso Klarheit wie über die technischen Daten der neuen Flaggschiff-Reihe. Haltet also noch ein bisschen durch!

Was glaubt Ihr denn eigentlich: Ist da überhaupt noch Platz für ein weiteres Modell in der Reihe?