Samsung Galaxy Ring: Smart-Ring-Design wurde auf dem Unpacked-Event enthüllt

Nicht nur die Galaxy AI und das Samsung Galaxy S24 (Modell-Vergleich) waren die Highlights des gestrigen Unpacked-Events von Samsung in San Jose, Kalifornien. Die Südkoreaner haben es geschafft, eine überraschende Ankündigung über ihren ersten intelligenten Ring-Tracker zu machen, der den Namen Galaxy Ring tragen wird. Hier nun, was über den Samsung Galaxy Ring enthüllt wurde.

Design und Sensoren des Samsung Galaxy Ring

Am Ende der gestrigen Samsung-Keynote zeigte der Konzern einen kurzen Video-Teaser, der den Galaxy Ring und sein Design enthüllte. Wie auch schon andere Smart Ringe zuvor, kennzeichnet den Samsung Galaxy Ring eine breite Ringform, sowie auf der Innenseite erkennbare Sensoren und Ladekontakte.

Die Farbe des gezeigten Smart Rings ist Schwarz, beziehungsweise ein anderer dunklerer Farbton. Durch die Schatten war die Farbe nur schwer zu erkennen. Es ist aber gut möglich, dass Samsung bei der Markteinführung des Galaxy Rings auch andere Farbtöne oder stilvolle Optionen wie beim Ring One vorstellen wird.

Der Samsung Galaxy Ring verfügt über mehrere Sensoren und einen Ladekontakt auf der Innenseite. / © Samsung

Abgesehen vom Design und dem Namen gibt es nur wenige Details und Angaben zum Samsung Galaxy Ring, z. B. zur Akkulaufzeit oder zu den biometrischen Sensoren, die an Bord sind. Es wird auch nicht erwähnt, wann der Galaxy Ring offiziell angekündigt wird, wann er erhältlich ist und wie hoch der Preis sein wird. Vielleicht wird der smarte Ring im Juli oder September zusammen mit dem Samsung Galaxy Z Fold 6 und dem Samsung Galaxy Z Flip 6 offiziell vorgestellt.

Was die Funktionen angeht, so scheint die Galaxy AI in den Samsung Smart Ring integriert zu sein. Die KI soll Teil der "Samsung Health"-Plattform sein, um verschiedene Gesundheitsdaten und -funktionen zu verwalten. Wir vermuten gewisse Überschneidungen, zu Samsungs Galaxy Watch 6 (Test).

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6

Was haltet Ihr von dem Samsung Galaxy Ring? Welche Funktionen sollte Samsung in den Ring integrieren? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare zu dem Thema.