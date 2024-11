Mit dem Galaxy Tab S10 Ultra geht Samsung bei den Premium-Tablets in die nächste Runde. Wir verraten Euch in unserem ausführlichen Testbericht, was es mit dem Gerät auf sich hat, dem die Koreaner die Galaxy-AI-Features sowie einen MediaTek-SoC verpasst haben.

Ebenso soll das "Armor Aluminum"-Gehäuse, das nach IP68 vor Wasser und Staub gestützt ist (gilt auch für den S Pen), jetzt noch robuster sein. Ganz ehrlich: Habe ich nicht überprüft. Zwar lädt ein so hauchdünnes Tablet förmlich dazu ein, mal einen Biege-Test durchzuführen, aber ich habe solides Grundvertrauen in Samsung, dass das Teil ebenso stabil ist, wie es sich anfühlt. Wie immer, wenn Samsung "Ultra" ans Gerät schreibt, bekommt Ihr auch hier wieder eine absolut hochwertige Verarbeitung geboten. Die Kiste ist scheißteuer, ja – aber sie atmet auch auf jedem Quadratmillimeter höchste Qualität.

Wer das Design des Galaxy Tab S9 Ultra mochte, wird auch mit dem Galaxy Tab S10 Ultra seinen Spaß haben – denn es ist einfach 1:1 das, was uns Samsung letztes Jahr schon geboten hat. Das ist wenig spektakulär, aber wie heißt es so schön: Never change a running System.

Dass ich dennoch nicht wirklich ausgiebig über die Software reden möchte, hat damit zu tun, dass wir das bereits mehrfach ausgiebig getan haben. Daher solltet Ihr dringend einen Blick auf unseren Test der One UI 6 werfen und ich verweise auch erneut auf unseren Test des Galaxy Tab S9 Ultra . Dort hat Antoine nämlich unter anderem den DeX-Modus sehr ausführlich behandelt, den Ihr auf dem Tablet alternativ zum normalen Tablet-Modus nutzen könnt. Anstelle der One-UI-Ansicht, die Ihr so ähnlich auch von den Smartphones kennt, entspricht der DeX-Modus eher einer Desktop-Ansicht mit Taskleiste.

Hier halte ich mich kurz. Gibt es Verbesserungen? Jau, und die spreche ich auch kurz an. Beispielsweise versteckt sich seit One UI 6.1.1 in den Soundeinstellungen der DialogBoost. Glotzt Ihr YouTube oder Netflix, könnt Ihr durch das Aktivieren des Features gesprochenes Wort deutlicher wahrnehmen.

One UI in Kombination mit Galaxy AI in Kombination mit einem wirklich langen Software-Support – mit diesen drei Pfeilern spielt Samsung das Software-Game auch bei den Android-Tablets komplett durch. Beim Galaxy Tab S10 Ultra kommt dazu auch noch der wirklich nützliche DeX-Support.

Ich überlege, ob wir hier mal eine Lanze für MediaTek-SoCs brechen sollten, aber eigentlich hat das Rubens schon gemacht in seinem Test des Xiaomi 14T Pro . Lest euch seinen Testbericht durch und Ihr seht, was für eine Power-Maschine der dort ebenfalls verbaute Dimensity 9300+ ist. Wir sehen im Benchmark-Test-Vergleich, wo ich das neue Samsung-Tablet gegen besagtes Xiaomi-Handy, aber auch gegen das Galaxy Tab S9 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 2 antreten lasse, allerdings auch, dass das Xiaomi-Phone bei AnTuTu und Geekbench 6 besser abschneidet. Bei 3DMark hingegen hat das Galaxy Tab S10 Ultra die Nase vorn.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: Kamera

Die Kameras im Galaxy Tab S10 Ultra sind nahezu identisch mit denen im Galaxy Tab S9 Ultra. Reden wir tatsächlich über die Qualität der Kameras bei einem 14,6-Zoll-Brummer?

Die Kameras des Galaxy Tab S10 Ultra im Überblick Hinten gibt es erneut eine Hauptkamera sowie eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 MP + 8 MP

Hinten sind es die gleichen Kamera-Kategorien mit jeweils 12 MP

Auflösung für Video: UHD 4K (3.840 x 2.160 px) @30fps

Hier seht Ihr das unwichtigste Element eines Premium-Tablets: die rückseitigen Kameras! / © nextpit

Ja, manchmal schreit alles in mir nach Arbeitsverweigerung. Damit meine ich nicht, dass Samsung auch hier wieder nichts anderes anbietet, als wir aus dem Vorjahr bereits kennen. Viel mehr geht es mir darum, dass es meiner Meinung nach gegen die Genfer Menschenrechtskonventionen verstößt, einen seriösen Tech-Journalisten wie mich allen Ernstes an die frische Luft zu schicken, um mit einem Esstisch-großen Tablet öffentlich Fotos zu schießen.

Ich mein, ernsthaft: Ihr lest hier hoffentlich gerade nicht den Testbericht mit dem Gedanken: "1.400 Euro ist eine Menge Geld, vor allem, weil ich nicht zocken oder Filme schauen will, sondern von morgens bis abends nur fotografiere und das Gerät ausschließlich deswegen kaufe". Wo wollt Ihr mit so einem Hobel draußen Fotos machen? Beim Konzert, oder was?

Aber okay, die Kameras auf der Rückseite sind nun mal da, also sprechen wir sie wenigstens kurz an: Jau, die Hauptkamera geht tatsächlich. Tagsüber sehen die Bilder recht ordentlich aus, nachts eher "geht so". Ultraweitwinkel könnt Ihr meines Erachtens weitestgehend vergessen. Aber ich bin sehr sicher, dass jemand, der so viel Geld für ein Tablet ausgibt, ein adäquates Smartphones mit starker Kamera in der Hosentasche haben wird.

Die beiden Selfie-Kameras haben es sich wieder in der Notch bequem gemacht. / © nextpit

Spannender ist da hingegen die Frontkamera. Für ein so starkes Gerät ist der produktive Einsatz beispielsweise bei Video-Meetings weitaus spannender als die rückseitige Kamera und klar: Für solche Calls reicht die 12-MP-Knipse locker aus. Zudem gefällt mir der Porträtmodus des Selfie-Shooters. Die Ultraweitwinkel-Variante fällt meines Erachtens dagegen auch wieder ab. Aber ja, für Selfies und Video-Meetings reicht die Front-Cam, die sich in einer kleinen Notch versteckt, dicke aus. Sollten die Beispiel-Fotos in der folgenden Galerie das nicht widerspiegeln, liegt das am Model, das es weder mag, ins eigene Gesicht zu blicken, noch ebenjenes Gesicht mit einem 14,6-Zoll-Ungetüm zu fotografieren.