Samsung Galaxy Unpacked: Galaxy-S24-Event am 17. Januar mit Fokus auf AI

Nach zahlreichen Spekulationen und Leaks hat Samsung nun offiziell bestätigt, dass das nächste Unpacked-Event am 17. Januar in San Jose, Kalifornien stattfinden wird. Es wird erwartet, dass dort die drei Samsung Galaxy S24 angekündigt werden. Das Unternehmen hat auch die generative KI hervorgehoben, die als " Galaxy AI " auf diesen Geräten debütieren wird.

Wann und wie kann man das Samsung Galaxy S24 Unpacked sehen?

Den Teasern auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zufolge wird der physische Event am 17. Januar um 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Es wird im SAP Center in San Jose stattfinden. Wer keine Karte mehr bekommen hat, kann den Live-Stream auf Samsungs Website und dem YouTube-Kanal verfolgen.

Samsung hat offiziell noch keine Details über die drei Galaxy S24 bekannt gegeben. Allerdings beginnt bereits das Vorbestellungsprogramm. Denn diejenigen, die sich ab jetzt für die Veranstaltung anmelden, erhalten ein Guthaben von 50 US-Dollar, das sie später für die Smartphones einlösen können. In anderen Ländern wird die Gutschrift anders ausfallen – so gibt es in den USA etwa eine Gutschrift von fast 100 Dollar. Klingt ein wenig unfair.

Besonders interessant ist, wie Samsung Hinweise auf die kommenden KI-Funktionen gegeben hat. Im Event-Teaser wurde Galaxy AI mit neuen Animationen von Sternen vorgestellt, die denen ähneln, die wir von Googles Bard-Assistent und dem Gemini-Modell kennen. Das deutet darauf hin, dass Samsung die KI-Tools von Google für seine Galaxy-KI nutzen wird. Glücklicherweise müssen wir nicht allzu lange warten, um das herauszufinden.

Erst diese Woche wurde ein Auszug der angeblichen verschiedenen KI-Funktionen für das Samsung Galaxy S24 geleakt. Dazu gehören u. a. der neue "Generative Foto-Editor", der dem Magic Editor des Pixel 8 Pro stark ähnelt, "Live Translate" in der Telefon-App, "Screen Display" und "Nightography Zoom".

Neben den drei Galaxy-S24-Modellen könnte es auf dem Event auch einige Überraschungen geben. So ist es möglich, dass wir den Samsung Galaxy Fit 3 und die neue Galaxy-Book-4-Laptop-Serie sehen werden. Es bleibt abzuwarten, ob auch der gerüchteweise angekündigte Galaxy Ring sein Debüt feiern wird.

Was glaubt Ihr, wird Samsung neben dem neuen Android-Flaggschiff-Trio noch ankündigen? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare.