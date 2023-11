Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro offiziell – aber stark limitiert!

Wie so häufig in der Vergangenheit treffen die Vorhersagen diverser Leaks – wie im Fall des Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro – auch diesmal zu 100 Prozent ein. So hat der südkoreanische Konzern jetzt das beliebte Pocket-Foldable der Galaxy-Z-Serie in den Ländern Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Australien und eben Deutschland offiziell präsentiert. Das Galaxy Z Flip 5 Retro ist eine auf 200 Stück für Deutschland limitierte Edition. Was sie so besonders macht, erfahrt Ihr nun in unserem Beitrag.

Vielleicht noch einmal lieber nachlesen: Das Samsung Galaxy Z Flip 5 im Test