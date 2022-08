Samsung One UI 5 ausprobiert: bunter, intuitiver, genug?

Mit Android 13 mag Googles Betriebssystem selbst nicht viele spektakuläre Features gewinnen. Aber dafür bringt Samsung Material You in One UI 5 und macht seine Galaxy-Smartphones wieder ein Stück intuitiver. NextPit hat die Samsung One UI 5 Beta 1 getestet – und hier sind unsere ersten Eindrücke.

Zum Antesten der One UI 5 haben wir die Beta-Version von Android 13 über das "One UI 5"-Testprogramm auf unserem Galaxy S22 Ultra installiert. Da sich die Software noch in der Entwicklung befindet, raten wir davon ab, diese Version auf Eurem Hauptgerät zu installieren. Allerdings machte die Samsung One UI 5 Beta 1 während unserer Tests einen recht stabilen Eindruck.

One UI 5 stellt im Vergleich zum letzten großen Update für die Galaxy-Smartphones ein sehr visuelles Upgrade dar, bei dem die neuen Optionen zur Farbgebung des Betriebssystems im Vordergrund stehen. Außerdem gibt es viele Optimierungen, die das Nutzererlebnis wieder etwas intuitiver machen. Aber reicht das aus?

So sieht Samsungs One UI 5 aus: Es ist auf jeden Fall bunter. / © NextPit

Samsung übernimmt dieses Jahr das "Material You"-Design

Mit Android 12 hat Samsung die Systemfarben am Hintergrundbild des Handys orientiert – und auch in kompatible Anwendungen. Ganz so flexibel wie bei Googles Pixel-Geräten waren die Design-Optionen bei One UI 4 damals jedoch nicht. Das hat sich dieses Jahr allerdings geändert: Die Galaxy-Smartphones lernen zahlreiche neue Optik-Tricks.

Samsung bietet beispielsweise 16 neue vordefinierte Farbdesigns an, die sich bei der Farbpalette am Hintergrundbild Eures Galaxy-Smartphones orientieren, sowie zwölf weitere Farboptionen. Darüber hinaus hat der Hersteller das gesamte Betriebssystem optisch leicht aufgehübscht, von den Symbolen der Schnellzugriffsleiste bis hin zu den Einstellungen.

2022 liefert Samsung "Material You" in all seiner Pracht. / © NextPit

Ein Beispiel dafür ist das Benachrichtigungssystem in One UI 5. Mit der neuen Version ist die Verwaltung der Benachrichtigungen und Alarme pro App logischer. Auch die Benachrichtigungskategorien, auf die die einzelnen Apps zugreifen, sind übersichtlicher einzusehen. Damit bekommen die Nutzer:innen mehr Kontrolle.

Mit den optischen Veränderungen von One UI 5 vollendet Samsung, was letztes Jahr mit Android 12 begann. Es hat die Koreaner augenscheinlich sehr lange Zeit gekostet, um eine vergleichbare Alternative zu Googles Oberflächenoptionen anzubieten. Aber jetzt erfüllt One UI definitiv unsere Erwartungen. Ihr stimmt uns sicher zu, dass die Optik Geschmackssache ist. Aber als echter One-UI-Fan ist One UI 5 die sauberste und intuitivste Oberfläche, die ich je auf einem Galaxy-Gerät verwendet habe.

One UI 5 ist einfacher und intuitiver geworden

Abgesehen von den optischen Änderungen in One UI 5 gibt es eine Reihe kleinerer Neuerungen, die Samsungs Software intelligenter machen. Zum Beispiel könnt Ihr mehrere Widgets im selben Feld stapeln und zwischen ihnen navigieren, ohne den jeweiligen Homescreen verlassen zu müssen.

Wie Apple erlaubt auch Samsung jetzt die Verwendung von smarten Widgets, was eine echte Platzersparnis und eine bessere Verwaltung von Inhalten bedeutet – z. B. Erinnerungen und schneller Zugriff auf Drive-Dokumente.

Widgets könnt Ihr jetzt auf Eurem Galaxy-Homescreen stapeln. / © NextPit

Auch die Standardtastatur ist unter One UI 5 intelligenter geworden. Ähnlich wie bei Android 13 auf den Google-Pixel-Geräten bietet Samsung jetzt auch die Eingabe von Inhalten über die Kamera des Telefons an. Unter dem Namen "Extract Text" erkennt Samsungs künstliche Intelligenz geschriebene Inhalte und importiert sie schnell in den Texteditor oder in eine Nachricht.

Die Samsung-Tastatur ist in One UI 5 noch smarter. / © NextPit

Mir fiel auch auf, dass Samsung die Lücke zu Google schließt, wenn es um die Sprachfähigkeiten in unterstützten Apps geht. Denn zum ersten Mal können Galaxy-Nutzer:innen ihre bevorzugte Sprache in verschiedenen Apps über die Einstellungen anpassen. Da ich zweisprachig bin, ist das eine wirklich willkommene Funktion.

Weitere neue Funktionen wie der geteilte Bildschirm und schwebende Fenster, die die Benutzeroberfläche intuitiver machen, findet Ihr in den Samsung Labs. Beide Optionen sind bei Modellen wie dem S22 Ultra mit seiner Bildschirmdiagonale von 6,8 Zoll sehr sinnvoll – und im Einstellungsmenü jetzt logischer angeordnet.

One UI 5 ordnet in den Einstellungen manche Funktionen logischer an. / © NextPit

Schließlich hat Samsung die Vibrationsfunktion optimiert, indem verschiedene Intensitäten hinzugefügt wurden. Einige Aktionen, etwa die Geste zum Erstellen eines schwebenden Fensters, lösen jetzt beim Minimieren des Fensters eine leichte Vibration aus. Diese Art von Systemfunktion mag nicht spektakulär klingen, ist aber für die Barrierefreiheit wichtig.

Aber die Community verlangt nach mehr ...

Im Gegensatz zu meinem Test von Samsungs One UI 4 und der iOS 16 Beta möchte ich dieses Mal auch die Meinung der Community zur nächsten Generation von Samsungs Betriebssystem teilen. Wenn ich mir das Feedback derjenigen ansehe, die One UI 5 in der Beta-Phase testen, scheint Samsung die visuellen Änderungen gut hinbekommen zu haben. Allerdings wünscht sich die Community erweiterte Funktionen wie den DeX-Modus – und noch mehr Freiheit.

Auch die nativen Apps, die der Hersteller den Nutzer:innen seit Jahren aufzwingt, sind weiterhin ein Grund zur Beschwerde. Die Leute wollen die Möglichkeit haben, Dienste, die sie nicht nutzen, zu deinstallieren, anstatt sie nur zu deaktivieren. Und ich stimme zu, dass Samsung in dieser Hinsicht eine intelligentere Alternative anbieten könnte.

Samsungs Desktop-Modus hat in diesem Update neue Funktionen erhalten, kann aber nach Meinung der Community noch weiter ausgebaut werden. / © NextPit

Meine Aufmerksamkeit erregten auch einige Kommentare zu den neuen Funktionen, die Samsungs Desktop-Funktion DeX spendiert wurden. Zu den beliebtesten Änderungen gehören die Unterstützung der automatischen Textkorrektur für die physische Tastatur auf One UI 5 sowie die Verbesserungen der Taskleiste. Allerdings ist der Desktop-Modus eine eher limitierte Funktion, wenn es zu anspruchsvollen Arbeiten wie Audiobearbeitung kommt. Hier zeigt sich also, dass Samsung noch viel mehr liefern könnte, damit DeX nützlicher ist und mehr Spaß macht.

Fazit

One UI 5 ist eindeutig das, was One UI 4 letztes Jahr hätte sein sollen. Aber wir wissen alle: Der Teufel steckt im Detail. Insgesamt gibt es mehrere kleine Änderungen, die Samsungs Skin optisch ansprechender und intuitiver gestalten. Aber mit jedem Software-Update scheint es, als würde Samsung das gewisse Extra fehlen – vor allem für Vielnutzer:innen.

Wir dürfen dabei jedoch nicht vergessen, dass sich One UI 5 noch in der Entwicklung befindet. Vielleicht werden also noch weitere Funktionen hinzugefügt, bis die Software die Beta-Phase verlässt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich jedoch sagen, dass wir mit der Integration von mehr Farben und Themes eine vielfältig anpassbarere Benutzeroberfläche bekommen. Und auch bei anderen Optimierungen beweist Samsung insgesamt ein gutes Händchen.

Ein weiterer Vorteil für Samsung-Nutzer:innen ist, dass der Hersteller ein hervorragendes Beta-Testprogramm anbietet. Wir profitieren also von einer bisher sehr stabilen Version, die wahrscheinlich sehr nah an der Software ist, die am Ende final ausgeliefert wird. Von der A- bis zur S-Serie werden praktisch alle Galaxy-Geräte, die in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurden, dieses Update erhalten. Und ja, auch das ist ein großer Erfolg!

Und was sagt Ihr? Ist das, was Samsung bisher präsentiert hat, ausreichend? Gibt es noch Raum für Verbesserungen? Was vermisst Ihr?