Samsung SmartThings Station: Matter-Hub lädt und findet Smartphones

In den letzten Monaten des Jahres 2022 haben große Marken – darunter auch Samsung – den Standard Matter via Update eingeführt. Jetzt, zu Beginn des Jahres 2023, kommen die Matter-Geräte auch endlich auf den Markt. Samsung hat bei der CES 2023 in Las Vegas seinen sogenannten SmartThings Station Hub offiziell vorgestellt. Die Hub-Station besitzt sowohl ein kabelloses Ladepad, als auch einen Tracker für Samsung-Galaxy-Smartphones und Samsung Tags.

Die SmartThings Station von Samsung ist ein Matter-Hub mit einer Ladefunktion.

Sie kann auch verwendet werden, um verlorene Galaxy-Devices und Tags zu orten oder anzurufen.

Samsung hat den Preis für die SmartThings Station noch nicht bekannt gegeben.