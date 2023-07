Samsung veröffentlicht OneUI 5.1.1 Beta: Was ist neu?

Samsung hat aktuell bekannt gegeben, dass das Beta-Programm für die OneUI 5.1.1 für das Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) und das Galaxy Tab S8 (Ultra) in Südkorea gestartet wurde. Das Software-Update basiert immer noch auf Android 13 OS und nicht auf Android 14. Es wird erwartet, dass der endgültige Zeitplan für die Veröffentlichung der endgültigen Version auf der Unpacked-Veranstaltung diesen Monat bekannt gegeben wird. In der Zwischenzeit erfährst du hier, was es mit dieser Firmware auf sich hat.

Die Samsung OneUI 5.1.1 Beta ist da

Die OneUI 5.1.1 von Samsung ist eine ähnliche Version, die auch auf dem Galaxy Z Fold 5 und dem Galaxy Z Flip 5 erwartet wird, sobald sie am 26. Juli 2023 auf dem Galaxy Unpacked Event vorgestellt wurde. Gleichzeitig könnte dies das letzte große Update für die Galaxy-Smartphones sein, bevor das Unternehmen die One UI 6 ausliefert, die auf Android 14 basieren wird.

Wie der bekannte und als zuverlässig geltende Tippgeber "Ice Universe" herausgefunden hat, ist das Programm derzeit mit dem Galaxy Z Fold 4 (Test) und dem Galaxy Tab S8 trio (Test) kompatibel. Dies gilt aktuell für Samsung-Mitglieder mit den genannten Geräten in ihrem Heimatland. Es ist aber zu hören, dass die Verfügbarkeit später auch auf weitere Länder und unterstützte Galaxy-Modelle ausgeweitet werden könnte.

Was ist neu an der OneUI 5.1.1?

Die neueste Version konzentriert sich anscheinend auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Samsungs faltbaren Smartphones, wie z. B. die aktualisierten Multitasking-Ansichten und die Möglichkeit, das Außendisplay beim umgekehrten Laden eines Kopfhörers zu verwenden, um nur zwei zu nennen. Unabhängig davon gibt es auch neue Ergänzungen und Änderungen für die Smartphones, obwohl Samsung für die nicht faltbaren Geräte wahrscheinlich ein anderes Changelog anbieten könnte.

Umgekehrtes Aufladen bei Verwendung des Touchscreens

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 verfügt über eine kabellose Rückwärtsladefunktion, die unterwegs nützlich ist, um den Akku von Wearables wie Smartwatches oder Kopfhörern wieder aufzuladen. Mit dem neuen Update ermöglicht Samsung, dass der Cover-Bildschirm funktioniert, während die andere Seite ein Gerät auflädt.

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 verfügt über eine umgekehrte drahtlose Ladefunktion auf der Rückseite. / © NextPit

Multitasking und Taskleiste

In der Multitasking-Oberfläche der OneUI 5.1.1 gibt es eine Handvoll Änderungen, darunter die neue Vorschau für einzelne Apps in der Ansicht "Zuletzt geöffnet". Diese zeigt an, ob die App in der geteilten Ansicht, im Vollbildmodus oder in einem anderen Modus geöffnet ist. Außerdem ist es jetzt möglich, von der Pop-up-Ansicht zur geteilten Ansicht zu wechseln und mit dem S-Pen über minimierte Apps zu fahren, um eine Vorschau des zuletzt geöffneten Status zu sehen.

Weiterhin werden die vier zuletzt geöffneten Apps in der Taskleiste angezeigt, die bisher für die angehefteten Apps reserviert war. Die Länge der Taskleiste passt sich automatisch an die Anzahl der angezeigten Apps an.

Flexiblerer Flex-Modus

Samsung aktualisiert auch den Flex-Modus für seine Foldable. Erstens werden jetzt mehr Apps mit Multiscreen-Funktionen von diesem Modus unterstützt und zweitens kann die Symbolleiste umfassend angepasst werden. Ein klassisches Beispiel ist der Shortcut für eine Bildschirmaufnahme. Zusätzlich gibt es eine neue Taste zum zurück und vor skippen, wenn der Musikplayer in der flexiblen Ansicht läuft.

So sieht die Kameraansicht des Samsung Galaxy Z Fold 4 bei Verwendung des Flex-Modus aus. / © NextPit

Kamera und Galerie

Was die Kamera anbelangt, so wurde der Pro-Modus mit besser zugänglichen Kamerasteuerungen und -einstellungen direkt in der Flex-Ansicht verbessert. Außerdem können die Nutzer:innen nun mehrere Fotos in der Aufnahmeansicht auswählen, während sie sich auf dem Hauptbildschirm befinden.

Bei der Bearbeitung mit der Galaxy-Galerie wird jetzt unten eine Schaltfläche für die Vorschau angezeigt. Diese ermöglicht einen Vergleich mit dem Originalfoto oder mit Samsungs Galaxy-Enhance-X-App, die exklusiv für die Flaggschiff-Modelle erhältlich ist. Eine weitere Neuerung im Kontext der Galerie ist die Möglichkeit, Effekte wie Töne und Filter auf das nächste Foto zu kopieren, das Ihr bearbeiten wollt.

Multitouch, Drag & Drop sowie ein Profilwechsel vom Sperrbildschirm aus

Speziell für den Startbildschirm und das Tool Meine Dateien verbessert Samsung die Drag-and-Drop-Geste. So könnt ihr zum Beispiel mit einer Hand Dateien oder Fotos auswählen und anschließend mit der anderen Hand den Zielordner bestimmen.

Obendrein wird "My Files" Euch automatisch benachrichtigen, wenn die Speicherkapazität eines Geräts unter 10 Prozent oder 5 GB fällt. Alternativ habt Ihr auch die Möglichkeit, den Cache-Speicher freizugeben, ohne Dateien zu entfernen oder zu löschen.

Auf dem Sperrbildschirm müssen die Nutzer das Gerät nicht mehr entsperren, um den Gerätemodus zu ändern. Sie können einfach vom Sperrbildschirm aus zwischen verschiedenen Modi wie Schlaf oder Fahren wechseln.

Auf welche neuen Funktionen freut Ihr Euch am meisten, wenn Ihr auf OneUI 5.1.1 aktualisiert habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.